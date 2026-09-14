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Atakum'da sürü halinde dolaşan büyük köpekler mahallede tedirginlik yaratıyor

Atakum'da sürü halinde dolaşan iri köpekler sabah ve akşam sokaklarda görülüyor; vatandaşlar agresif davranış ve araç takibinden endişeli, önlem istiyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Atakum'da sürü halinde dolaşan büyük köpekler mahallede tedirginlik yaratıyor

Sürü halinde dolaşan köpekler mahallede gözlemlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde, sokaklarda sürü halinde dolaşan iri cüsseli köpekler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde hayvanların özellikle sabah erken ve akşam saatlerinde sokakların ortasında serbestçe dolaştığı dikkat çekiyor.

Vatandaşların şikayetleri:

İlçe sakinleri, köpeklerin zaman zaman araçların peşinden koştuğunu ve kaldırımda yürüyenlere karşı agresif davranışlar sergilediğini belirtti. Artan havlama sesleri ve sokakta karşılaşma korkusu nedeniyle günlük yaşamın etkilendiğini söyleyen vatandaşlar, bölgede daha sık karşılaştıklarını ifade ediyor.

Yetkililerden beklenti ve talep:

Mahalle halkı, resmi kurumlardan denetimlerin artırılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını ve bu hayvanların toplanmasını talep ediyor. Vatandaşlar, benzer vakaların tekrarlanmaması için hızlı ve koordineli bir müdahale beklediklerini vurguladı.

SOKAKLARDA CİRİT ATAN KÖPEKLER VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERALARIYLA...

SOKAKLARDA CİRİT ATAN KÖPEKLER VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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