Atakum Belediyesi'nin 25 Kasım programı

Atakum Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği Şiddetsiz Dünya Mümkün programında kadınları bir araya getirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliklerin açılışı Ata Sahne'de gösterilen Gizli Sayılar filmiyle yapıldı. Film, 1960’larda NASA’da çalışan üç kadının ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadelesini konu alıyor ve etkinlik temasına görsel bir zemin sundu.

basın açıklaması ve vurgular:

Program kapsamında Özgecan Kadın Danışma Merkezi önünde yapılan basın açıklamasını Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız okudu. Yıldız, şiddetle mücadelenin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Yıldız'ın açıklamasından öne çıkan ifadeler arasında şu cümleler yer aldı: Bugün burada yalnızca bir günü anmak için değil, kadınların yaşam hakkını savunmak ve kadına yönelik şiddete karşı kararlılığımızı göstermek için bir aradayız. Yıldız ayrıca şiddeti görmezden gelmenin ve sessiz kalmanın sürekliliğe yol açtığını belirterek Hiçbir kadın şiddeti hak etmez ve hiçbir gerekçe bir kadının yaşam hakkından daha değerli değildir. ifadelerini kullandı.

sergi, umut ağacı ve anma etkinlikleri:

Etkinlikte, şiddet nedeniyle yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarının yer aldığı bir sergi ziyarete açıldı ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Atakum Belediye Meclisi Üyesi Vildan Kumbasar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şafak Ari Emir, Gülşah Türkel, Nazan Güneysu ve çok sayıda kadın, merkezin bahçesindeki Umut Ağacı'na mesajlarını astı. Mesaj asma etkinliği, toplumsal farkındalığın somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Program, şiddet mağduru kadınların anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle son buldu. Etkinlik boyunca belediye yetkililerinin ve katılımcıların vurguladığı ortak nokta, kadına yönelik şiddetin bireysel bir sorun olmadığı; insan hakları, eşitlik ve toplumsal sorumluluk alanında ele alınması gerektiğiydi. Bu çerçevede düzenlenen film gösterimi, basın açıklaması, sergi, Umut Ağacı uygulaması ve fidan dikimi bir bütün olarak mesajını güçlü biçimde iletti.

ATAKUM BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ “ŞİDDETSİZ DÜNYA MÜMKÜN” PROGRAMI, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERMEK İSTEYEN ÇOK SAYIDA KADINI BİR ARAYA GETİRDİ. KADINLAR, BASIN AÇIKLAMASININ ARDINDAN “UMUT AĞACI”NA MESAJLARINI ASTI.