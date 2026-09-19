Atakum'da yaşam park ailesi özel yetenekleri sahneye taşıyor

Atakum Yaşam Park'ın kapsayıcı çalışmaları büyüyor

Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, özel bireylerin eğitim, kültür ve spor alanlarında gelişimini desteklemek amacıyla kentte yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Merkez, yerel hizmet ve işbirlikleriyle bölgedeki ailelerin günlük yaşamına dokunuyor ve katılımcılara yıl boyunca süren çok yönlü programlar sunuyor.

Atölyeler ve program çeşitliliği:

Merkezde, Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitim Merkezi uzman eğitmenleri eşliğinde el sanatları, resim, müzik koro eğitimi, ritim atölyesi, halk oyunları eğitimi, tiyatro ve drama eğitimi ile masa tenisi gibi birçok alanda eğitimler veriliyor. Bu atölyeler, yıl boyunca süren etkinliklerle renkli ve eğlenceli anlara sahne oluyor; katılımcılar düzenlenen konserler, sergiler ve spor turnuvaları ile yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Başarılar ve spor çalışmaları:

Merkezde eğitim alan öğrencilerden kurulan Boccia Takımı, ulusal ve uluslararası arenada da mücadele etti. Sporcular, geçen mart ayında Balıkesir’de düzenlenen turnuvada hem bireysel hem de takım kategorilerinde finale çıkarak önemli dereceler elde etti. Nagihan Karaali BC2 kadın kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Caner Çağlayan, Huri Güngör ve Nagihan Karaali’den oluşan takım şampiyonluğa hak kazandı.

Bu spor başarıları, merkezin sadece sosyal etkinlik değil aynı zamanda rekabetçi spor alanında da destek sağladığını gösteriyor ve katılımcılara özgüven kazandırıyor.

Toplumsal katılım ve çalıştaylar:

Merkezde eğitim gören özel bireyler, aldıkları eğitimleri sosyal projeler ve toplum etkinlikleriyle taçlandırıyor. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde geçen mayıs ayında düzenlenen Engelsiz Yaşam Çalıştayında, akademisyenler, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile özel bireyler bir araya gelerek daha erişilebilir ortak yaşam alanları için görüşlerini paylaştı. Çalıştay, engelsiz yaşam konusunda alınan kararlar ve geliştirilen önerilerle önem taşıdı.

Başkan Türkel, özel bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak ve engelsiz bir Atakum oluşturmak için hizmetlerin artarak süreceğini vurguladı: "Tam katılımcı yönetim anlayışıyla, özel bireylerimizin gelişimine katkı sağlamak ve daha fazla ailemize destek olmak amacıyla el birliğiyle dayanışma içinde hareket ediyoruz."

Atakum Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, sunduğu programlar ve elde edilen geri dönüşlerle ailelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Merkezin faaliyetleri, hem günlük destek hem de uzun vadeli fırsatlar sunarak toplumsal kapsayıcılığı güçlendiriyor ve ailelerin umutlarını canlı tutuyor.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ YAŞAM PARK KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM MERKEZİ, ÖZEL BİREYLERİN EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA GELİŞİM GÖSTERMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.