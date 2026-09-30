Atakum’un maskotu: iki farklı göz rengiyle dikkat çeken beyaz kedi

kütüphane önünde tanınan bir yüz:

Samsun'un Atakum ilçesinde, Türkiş mevkiindeki kütüphane binasının çevresinde sıkça görülen beyaz kedi, sakin ve sevecen tavırlarıyla dikkat çekiyor. bembeyaz kürkü ve biri mavi, diğeri kehribar olan gözleriyle görenlerin ilgisini çeken kedi, görünüşüyle Van kedisini andırıyor.

Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf, kediyi düzenli olarak besleyip koruyor. Kütüphane önündeki duruşu ve sakin hali, zamanla binanın maskotu niteliği kazanmasına yol açtı; birçok kişi onu görmek için yolunu değiştiriyor.

fotoğraf ve ilgi odağı olarak mahalleye katkısı:

Kedi, yalnızca bölge sakinlerinin değil, fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Sakin pozları ve insanlara alışkın davranışları sayesinde çektirilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılarak Atakum sokaklarının dikkat çeken görüntülerinden biri haline geliyor.

Çevredeki duyarlı vatandaşların bakımı sayesinde kedinin günlük hayatı devam ediyor; bu minik sokak sakini, Atakum sokaklarına renk katmaya ve mahalleliye neşe vermeye devam ediyor.

ATAKUM İLÇESİNDE SOKAKLARDA YAŞAMINI SÜRDÜREN BEYAZ BİR KEDİ, BENZERSİZ GÜZELLİĞİ VE SEVİMLİLİĞİYLE GÖRENLERİN İÇİNİ ISITIYOR.