Atalan Mahallesi'nde kapalı kasa kamyonet ile kamyonetin çarpışması: 3 yaralı

kaza yeri ve araçlar:

Van'ın Gevaş ilçesinde, Van-Gevaş yolu üzerinde bulunan Atalan Mahallesi civarında kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

müdahale ve taşımalar:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye nakledilerek tedavi altına alındılar.

Kaza sonrası bölgedeki trafik ekipleri ve jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ KAMYONET İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.