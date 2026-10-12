Atalarından kalan çömlek mirası Patnos'ta yeni nesil arıyor

Patnos'ta asırlık çanak çömlek geleneği korunmayı bekliyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 1920-1930’lu yıllardan günümüze ulaşan geleneksel çanak çömlek sanatı, değişen yaşam şartları ve yeni neslin ilgisinin azalması nedeniyle unutulma riskiyle karşı karşıya. Çevre köylerden getirilen eski çanak ve çömlekler, geçmişin yaşam kültürünü yansıtarak bölgesel belleğin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Eserlerin toplanması ve sergileme:

Vatandaşların ellerindeki ürünleri getirip sergilemeye yardımcı olan Murat Kaya, bir araya getirilen eserlerle geçmiş dönemin izlerini görünür kıldıklarını söylüyor. Ziyaretçiler parçaları fotoğraf ve video ile kayıt altına alıyor; bu kayıtlara dayalı farkındalık artışı hedefleniyor. Kaya, koleksiyonda kullanılan toprakların çevre köylerden sağlandığını ve üretimin eskiden olduğu kadar yaygın olmadığını belirtiyor.

Kaynakta yer alan ifadesiyle: "Çanak çömlek işini biz yapmıyoruz. Civardaki köylerden vatandaşlarımız ellerinde bulunan eski ürünleri bize getiriyorlar. Biz de burada sergiliyoruz. Dostlarımız, arkadaşlarımız gelip video ve fotoğraf çekiyor. Böylece geçmişten kalan hatıraları yaşatmaya çalışıyoruz. Çanak çömlek yapımında çevre köylerden getirilen topraklar kullanılıyor. İşin en zor kısmı çok yorucu olması. Büyük emek istiyor. Eski sanatla şimdiki arasında çok büyük fark var. Artık o eski tadı alamıyoruz."

Manevi değer ve geçim kaynağı:

Kaya, çanak çömleğin sadece ekonomik bir araç olmadığını; aynı zamanda ailelerin ve toplumun taşıdığı bir manevi miras olduğunu vurguluyor. Sözleri arasında yer alan, "Biz bunun içerisinde bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Fakat manevi tarafı çok önemli. Çünkü bu meslek dedelerimizden, atalarımızdan kalan bir yadigâr" ifadesi, geleneğin toplumsal önemine dikkati çekiyor.

Gelecek için öneriler:

Geleneksel el sanatlarına gençlerin ilgisinin azalması Kaya'yı endişelendiriyor. Geleneğin sürmesi için özellikle çocuklara yönelik kursların açılması gerektiğini belirtiyor ve bunun önemini "Z kuşağı diyoruz ya, artık o eski tat yok. Bence çanak çömlek kursları açılmalı. Özellikle çocukların bu sanatla tanışması gerekiyor. Bugün hâlâ bu işi yapanlar var. Dedelerinin, atalarının yaptığı mesleği sürdürüyorlar. Bu işi yapanların yaptıkları işe sevgilerini katması gerekiyor. İlgi ve alaka olmalı. Şimdiki nesil ilgilenmezse bu sanat zamanla unutulabilir" sözleriyle anlatıyor.

Yerel aktörler ve halkın iş birliğiyle düzenlenecek kurslar, sergi ve belgeleme çalışmaları, geleneğin sonraki kuşaklara aktarılması için öne çıkan çözümler. Ziyaretçi kayıtları ve sergiler kısa vadede farkındalığı artırsa da, uzun vadeli koruma için eğitim ve genç kuşakların katılımı gerekli görünüyor.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE 1920-1930'LU YILLARDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN ÇANAK ÇÖMLEK GELENEĞİ, YENİ NESLİN İLGİSİNİN AZALMASI NEDENİYLE UNUTULMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA.