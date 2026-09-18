Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Atalay ailesinde bir kez daha yas: Melek Atalay son yolculuğuna uğurlandı

Alaplı'da 93 yaşında vefat eden Melek Atalay, Alaplı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyüktekke (Eleşler) Köyü aile mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atalay ailesinde bir kez daha yas: Melek Atalay son yolculuğuna uğurlandı

Atalay ailesinin acı günü: Melek Atalay uğurlandı

Alaplı'da hayatını kaybeden Melek Atalay (93) için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından merhumun naaşı aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreni ve defnedilme:

Melek Atalay için Alaplı Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi, Büyüktekke (Eleşler) Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Aile bağları ve belediye geçmişi:

Melek Atalay, Alaplı’nın geçmiş dönem belediye başkanlarından Ahmet Zeki Atalay'ın eşiydi. Ahmet Zeki Atalay, 1984-1986 yılları arasında Alaplı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 1986 yılında vefat etmişti. Merhumun ailesindeki diğer ilişkiler arasında; Melek Atalay’ın, merhum Sedad Atalay'ın annesi ve eski belediye başkanı Seçkin Tekin'in ablası olması bulunuyor.

Melek Atalay’ın vefatıyla birlikte Atalay ailesi, Alaplı’da bir kez daha acı bir kayıpla sevenlerini yasa boğdu. Cenaze töreni, kentte üzüntüyle karşılandı ve aileye taziye ziyaretleri devam ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE 1984-1986 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE 1984-1986 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN VE 1986 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN AHMET ZEKİ ATALAY’IN EŞİ MELEK ATALAY (93), DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da 'fetheden lezzetler' temalı gastronomi festivalinde akşam yoğunluğu
images

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi
images

Kütahya'da ahilik mirası sergilendi: dürüstlük ve dayanışma öne çıktı
images

gaziler günü için burdur’da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü