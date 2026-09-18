Atalay ailesinde bir kez daha yas: Melek Atalay son yolculuğuna uğurlandı

Atalay ailesinin acı günü: Melek Atalay uğurlandı

Alaplı'da hayatını kaybeden Melek Atalay (93) için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından merhumun naaşı aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreni ve defnedilme:

Melek Atalay için Alaplı Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi, Büyüktekke (Eleşler) Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Aile bağları ve belediye geçmişi:

Melek Atalay, Alaplı’nın geçmiş dönem belediye başkanlarından Ahmet Zeki Atalay'ın eşiydi. Ahmet Zeki Atalay, 1984-1986 yılları arasında Alaplı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 1986 yılında vefat etmişti. Merhumun ailesindeki diğer ilişkiler arasında; Melek Atalay’ın, merhum Sedad Atalay'ın annesi ve eski belediye başkanı Seçkin Tekin'in ablası olması bulunuyor.

Melek Atalay’ın vefatıyla birlikte Atalay ailesi, Alaplı’da bir kez daha acı bir kayıpla sevenlerini yasa boğdu. Cenaze töreni, kentte üzüntüyle karşılandı ve aileye taziye ziyaretleri devam ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE 1984-1986 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN VE 1986 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN AHMET ZEKİ ATALAY’IN EŞİ MELEK ATALAY (93), DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.