Atamayana atarlar: Gaziantep'te ilk golden sonra yaşanan kırılma

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Orhan Ak, performansı ve maçın kırılma anlarını değerlendirdi. Ak, hem maçın ilk bölümünde sergiledikleri oyun hem de sonrasında yaşanan moral düşüşü üzerinde durdu.

Orhan Ak, "Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu kadar iyi bir 45 hatta 60 dakika. Atamadığımız goller var. Maalesef bugün atamayana atarlar hikayesi yaşandı. Çok üzgünüz. Buradan çıkaracağımız çok dersler var." ifadelerini kullandı. Ak, yenen ilk kötü golden sonra takımın psikolojik olarak çöktüğünü ve bunun sonuca doğrudan etki ettiğini belirtti.

oyuncu değişiklikleri ve risk değerlendirmesi:

Teknik direktör, 1-0 sonrasında Kocaelispor'un geriye yaslanıp geçiş oyununa döneceğini öngördüklerini ve bu nedenle daha ofansif hamleler yapmak zorunda olduklarını söyledi. "Biz de ofansif oyuncular sokmak ve o riskleri almak zorundaydık." diyen Ak, alınan risklerin ikinci golde sonuç vermediğini, ikinci golün ise "çok ekstra bir vuruş" olduğunu aktardı.

Ak ayrıca maç boyunca bazı anlarda konsantrasyon eksikliği yaşandığını vurguladı: "İlk golden sonra çok kırıldık. O süreç bize hiç yakışmadı." Bu ifadeler, teknik heyetin hem taktik hem de psikolojik hazırlıkta eksik gördüğünü ortaya koydu.

gelecek planı ve çıkarılacak dersler:

Orhan Ak, milli takım arası öncesi bu yenilgiden ders çıkaracaklarını ve eksikleri tamamlayarak yollarına devam edeceklerini belirtti. Teknik adam, takımın en büyük gücünün konsantrasyon olduğunu vurgulayıp, böyle maçlarda sıradan düzeyde konsantrasyonun yetersiz olacağını ifade etti.

"Belki bunları yaşamak belki diğer maçlar için ders çıkarılması gereken zamanlardır. Önümüzde uzun bir maraton var. Bundan sonra yoğun bir şekilde çalışıp özellikle bunları da yaşamamak için çözüm bulacağız," sözleriyle Ak, takımın mental ve taktik hazırlığına odaklanacaklarını açıkladı.

GAZİANTEP FK TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN AK