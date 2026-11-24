Ataşehir'de 25 kasım etkinlikleriyle şiddete karşı bilinç oluşturuluyor

Ataşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 25 Kasım Çarşamba günü bir dizi etkinlik düzenliyor. Belediye, seminer, müzik dinletisi ve sanat atölyesiyle kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini amaçlıyor.

kadının özdeğeri semineri ve müzik dinletisi:

Programın ilk bölümünde, Kayışdağı Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi ev sahipliğinde "Kadının Özdeğeri" başlıklı seminer gerçekleştirilecek. Seminer 11.30'da başlayacak ve konuşmacı Özüm Derya Alageyik kadınların toplumsal yaşamdaki değeri üzerine odaklanacak. Seminerin ardından, saat 12.30'da ritim ve darbuka ekibi sahne alarak katılımcılara bir müzik dinletisi sunacak.

şiddete dair farkındalık ve sanat atölyesi:

Günün ikinci etkinliğini Kadın Çalışmaları Birimi düzenliyor. "Şiddete Dair Farkındalık Geliştirme" adlı çalışma, 13.00-14.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi üzerindeki Kadın Çalışmaları Birimi'nde gerçekleştirilecek. Atölye, katılımcıların şiddet konusundaki bilinç düzeyini artırmayı ve sanat yoluyla farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Ataşehir Belediyesi, etkinliklerin hem bilgilendirici hem de katılımcı odaklı olmasına özen gösteriyor ve tüm vatandaşları bu programlara davet ediyor. 25 Kasım tarihindeki buluşmaların, şiddete karşı toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi ve farkındalığın yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA VATANDAŞLARI ÖZEL ETKİNLİKLERLE BULUŞTURACAK.