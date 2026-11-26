Ataşehir'de doğayla buluşma: 5. dağ çileği festivali Kayışdağı'nda

Ataşehir Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak, doğa sevgisini yaygınlaştırmak ve geleneksel dağ çileği toplama kültürünü yaşatmak amacıyla 5. Dağ Çileği Festivalini düzenliyor. Etkinlik, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen herkese doğayla iç içe bir pazar günü sunmayı hedefliyor.

Etkinlik programı ve yürüyüş:

Festival, doğayla buluşmayı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, Kayışdağı Ormanı boyunca düzenlenecek 10 kilometrelik doğa yürüyüşünde bölgenin flora ve manzaralarını keşfedecek, yürüyüş sırasında bölgeye özgü dağ çileklerini toplama imkânı bulacak.

Etkinlik, İstanbul'un üçüncü en yüksek noktası olan Kayışdağı'nda gerçekleşecek ve katılımcılara kentten uzak, hareketli bir gün yaşatma amacı taşıyor. Festival boyunca doğa sevgisi, toplumsal dayanışma ve geleneksel çilek toplama ritüelleri ön plana çıkarılacak.

Tarih, saat ve ulaşım bilgileri:

Festival 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Kayışdağı Ormanı'nda başlayacak. Ataşehir Belediyesi, festivale katılmak isteyenler için belirlenen noktalardan 09.00'da hareket edecek ücretsiz servisler sağlayacak ve dönüş için servis araçları festival alanında hazır bulunacak.

Ücretsiz servis hareket noktaları şunlardır: Mustafa Kemal Mahallesi - Ataşehir Belediyesi Nikâh ve Etkinlik Salonu Önü, Örnek Mahallesi - Mustafa Saffet Kültür Merkezi Önü, İçerenköy Mahallesi - İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Önü ve İçerenköy Mahallesi - Neşet Ertaş Kültürevi Önü.

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki komşularını ve doğaseverleri bu doğa etkinliğine davet ederek Kayışdağı Ormanı'nın doğal zenginliklerini tanıtmayı, dağ çileğinin lezzetini paylaşmayı ve toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Katılımcılar, doğayla iç içe, hareketli ve keyifli bir pazar günü geçirme fırsatı bulacaklar.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TANITMAK, DOĞA SEVGİSİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELENEKSEL DAĞ ÇİLEĞİ TOPLAMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK AMACIYLA 5. DAĞ ÇİLEĞİ FESTİVALİ DÜZENLENECEK.