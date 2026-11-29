Ataşehir'de kömürlükte saklanan 29,1 kilogram uyuşturucuya operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmada Ataşehir'de bir ikametin kömürlüğünde zula kullanıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ve üretim hammaddesi ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

28 Kasım'da adresine baskın yapılan yerde, ekipler ikamet ve kömürlükte yapılan aramalarda; bin 90 gram marihuana, bin 300 gram taş kokain, 10,4 gram marihuana ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 26 bin 700 gram hammadde buldu. Ayrıca uyuşturucu paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve 1 adet cep telefonu da ele geçirildi.

Toplamda yaklaşık 29,1 kilogram uyuşturucu maddeye karşılık gelen miktarın ve üretim hammaddesinin zula olarak kömürlüğe saklandığı bildirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler İ.D. ve E.D. olarak kaydedildi. Haklarında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler bugün adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ele geçirilen maddelerle ilgili adli sürecin devam edeceğini bildirdi. İşlemler sırasında bulunan delillere ilişkin kayıtlar dosyaya eklendi.

İ.D.