Ataşehir'de nesiller arası hareketlilik rüzgârı: pedallar sürdürülebilir yaşam için döndü

Ataşehir'de hareketli bir hafta: festival parkında sürdürülebilir ulaşım vurgusu

Ataşehir Belediyesi, İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Ataşehir Festival Park’ta gerçekleştirildi. Etkinlikler, kentsel yaşamda hareketliliğin artırılması ve çevre dostu ulaşım seçeneklerinin öne çıkarılması amacına hizmet etti.

etkinlikler ve program:

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 20 Eylül Pazar günü alan "Otomobilsiz Gün" ilan edildi. Festival Park çevresinde yapılan bisiklet turları katılımcılardan yoğun ilgi gördü; bando gösterileri ve zumba seansları etkinliklere renk kattı. Alanda kurulan stantlarda bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve katılımcılara sürdürülebilir ulaşım tercihleri hakkında bilgi verildi.

Çocuklara yönelik organize edilen güvenli bisiklet kullanımı eğitimlerinde minikler, hem eğlendi hem de trafikte uyulması gereken kuralları öğrendi. Saat 11.00'de başlayan belediye güzergâhı bisiklet turuna her yaştan vatandaş katılarak çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti.

2026 teması: nesiller arası hareketlilik:

Bu yıl kampanyanın teması "Nesiller Arası Hareketlilik" olarak belirlendi. Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünde ve AB Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle yürütülen program, çevre STK’ları, bisiklet grupları ve şehir plancılarının katılımıyla kentsel alanlarda sürdürülebilir ulaşım çözümlerini gündeme taşıyor.

Etkinlikler 22 Eylül’e kadar sürecek; organizasyonda bisiklet turları, empati parkuru, güvenli sürüş eğitimleri ve mahalle parklarında sabah egzersizleri gibi etkinlikler yer almaya devam edecek. Yerel yönetim temsilcileri, bu tür uygulamaların uzun vadede şehir içi hareketliliği iyileştireceğini ve yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, İKV İSTANBUL AB BİLGİ MERKEZİ VE AB TÜRKİYE DELEGASYONU İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA ATAŞEHİR FESTİVAL PARK’TA BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN HEP BİRLİKTE PEDAL ÇEVİRDİ.