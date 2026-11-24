Ataşehir'de öğretmenlere ziyaret:

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi bünyesindeki Gündüz Çocuk Bakımevlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı. Ziyaret, öğretmenlerin emek ve fedakârlığını doğrudan takdir etme amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin erken dönemine vurgu:

Orhan, konuşmasında eğitimin temelinin erken çocukluk döneminde atıldığına dikkat çekti ve bu dönemde görev yapan eğitimcilerin çocukların gelişim yolculuğunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Çocukların geleceğe donanımlı, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak hazırlanmasında öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu belirtti.

teşekkür, hediye ve görüş alışverişi:

Ziyaret kapsamında Orhan, öğretmenlere günün anısına hediyeler armağan ederek bu özel günün sevincini paylaştı. Öğretmenlerle sohbet edip görüş ve düşüncelerini dinleyen Orhan, tüm eğitimcilere katkıları ve fedakârca çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle andı ve öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SERDAR ORHAN, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA, ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ