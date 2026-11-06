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Ataşehir'de ortak akılla yerel paydaşlar buluştu

Ataşehir'de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilciler, Serdar Orhan ev sahipliğinde 'Ortak Akıl ve İş Birliği Buluşmaları'nda buluştu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ataşehir'de ortak akılla yerel paydaşlar buluştu

Ataşehir'de ortak akıl buluşması:

5 Kasım Perşembe günü Selectum City Ataşehir'de düzenlenen 'Ortak Akıl ve İş Birliği Buluşmaları'na Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan ev sahipliği yaptı. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifci, MHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakan Arıkaya ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve dernek temsilcileri, eğitim ve spor camiası ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Katılımcı profili ve hedefler:

Toplantı, ilçedeki farklı toplumsal kesimleri aynı çatı altında buluşturmayı amaçladı. Katılımcılar arasında yer alan kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki iletişimi güçlendirme, ortak proje alanları belirleme ve hizmetlerin erişilebilirliğini artırma konularında görüş alışverişinde bulundu. Program boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma vurguları öne çıktı; katılımcılar, istişare ile alınacak kararların yerel hizmetlere olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

Başkan vekilinin mesajları:

Serdar Orhan, açılış konuşmasında ilçenin en büyük zenginliğinin farklı kültürlerin bir araya gelmesi olduğunu belirtti. Orhan, 'Bugün bu şehri sevenler, bu şehre emek verenler olarak buluştuk. Bu salonda 81 ilimizden hemşehrilerimiz var' diyerek çok kültürlü yapının önemine değindi. Ayrıca belediyecilik anlayışlarının kapsayıcılık ve katılımcılık üzerine kurulu olduğunu vurguladı ve 'Bizim belediyecilik anlayışımızda kapılarımız da gönlümüz de herkese açık' ifadesiyle herkesin sözünün dinlendiği bir yönetim hedefi olduğunu yineledi.

Toplantı katılımcıları, ortak akıl çerçevesinde somut iş birliği imkanları ve iletişim kanallarının düzenli kullanımı konusunda mutabakata vardı. Etkinlik, farklı aktörlerin bir arada bulunmasının yerel hizmetlerin kalitesini artırma potansiyelini ortaya koydu ve devam edeceği mesajı verildi.

Ataşehir&#039;de Ortak Akıl ve İş Birliği Buluşması Gerçekleştirildi

Ataşehir'de Ortak Akıl ve İş Birliği Buluşması Gerçekleştirildi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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