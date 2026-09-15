Ataşehir'de sanat ve spor mahalle merkezlerine yayılıyor

Ataşehir Belediyesi’nden ücretsiz eğitimlerle kültür ve spor erişimi:

Ataşehir Belediyesi, 2026-2027 döneminde her yaştan ilçe sakinine kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim programlarını sürdürüyor. Projeyle amaç, yetenek geliştirme ve sosyal-fiziksel kazanımları desteklemek; eğitimler uzman eğitmenler eşliğinde mahalle kültür merkezlerinde verilecek.

Sanat eğitimleri:

Kayıtlar 18 Eylül 2026 Cuma saat 10.00 itibarıyla online olarak başlayacak ve eğitimler 6 Ekim 2026 tarihinde Ataşehir Belediyesi kültür merkezlerinde başlayacak. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün programında toplam 16 farklı branş bulunuyor: resim, sulu boya, gitar, bağlama, perküsyon, darbuka, keman, piyano, halk oyunları, bale, drama, tiyatro, dans, oryantal roman, capoeira ve hip-hop.

Eğitimler Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi ve İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kursiyerler yıl sonunda verilen katılım belgesi ile eğitimlerini belgelendirebilecek.

Spor eğitimleri:

Ataşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sonbahar Spor Eğitimleri için kayıtlar 21 Eylül 2026 Pazartesi saat 10.00'da başlayacak; spor eğitimleri ise 28 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Çocuklar için futboldan taekwondo ve kick boksa, yetişkinler için tenisten pilates ve yogaya kadar çeşitli branşlar yer alıyor.

Program kapsamındaki branşlar şunlar: çocuklarda Futbol, Voleybol, Taekwondo, Kick Boks; yetişkinlerde Tenis, Fitness, Pilates, Yoga, Zumba, Step Aerobik, HIIT Kardiyo & Fonksiyonel. Çocuk grubu eğitimlerinden 7-14 yaş arası katılımcılar yararlanabilecek. Pilates ve Yoga dersleri 18 yaş ve üzeri katılımcılara açık olup üst yaş sınırı bulunmuyor; Zumba, Step Aerobik, Fitness ve HIIT ise 18-65 yaş aralığına yönelik düzenlenecek.

Spor eğitimlerine kayıt yaptıranlar iki farklı branş seçebilecek. Kontenjanların sınırlı olması ve kaynakların öncelikle ilçe sakinlerine yönelik olması nedeniyle programlara katılım için Ataşehir ilçesinde ikamet etme şartı aranıyor.

Kayıt ve erişim bilgileri:

Sanat ve spor eğitimlerine başvurular Ataşehir Belediyesi e-Belediye sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Tekrar hatırlatmak gerekirse, Sanat eğitimleri kayıtları 18 Eylül 2026, Spor eğitimleri kayıtları 21 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.00'da başlıyor; kurslar ise sırasıyla 6 Ekim ve 28 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak.

Vatandaşlar, ilgili tarihlerde e-Belediye sistemi aracılığıyla başvurularını yaparak ücretsiz kurslardan faydalanma ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, SANAT VE SPORUN ERİŞİLEBİLİR OLMASINI SAĞLAMAK VE HER YAŞTAN ATAŞEHİRLİYİ KÜLTÜR-SANAT VE SPORLA BULUŞTURMAK AMACIYLA BU YIL DA ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR.