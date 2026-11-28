Atatürk Barajı'nda arama çalışmaları:

Adıyaman merkeze bağlı İncebağ köyü kırsalında bulunan Atatürk Barajı'nda balık tutmak üzere giden bir genç, suya girerek gözden kayboldu. Olay, 3 arkadaşıyla birlikte baraja giden 21 yaşındaki Ramazan Gürbüz'ün yemleme botunu almak için suya girmesinin ardından meydana geldi.

olayın gelişimi:

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, AFAD, UMKE ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edildi. Ekipler derhal su içi arama çalışması başlattı ve yoğun çabalar sonucu dalgıç ekipleri Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı.

soruşturma sürüyor:

Cenaze, yapılan ilk incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma yetkililer tarafından devam ettiriliyor; ekipler olayın kesin nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA, ARKADAŞLARIYLA BERABER BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİKLERİ ATATÜRK BARAJINA GİREREK KAYBOLAN GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.