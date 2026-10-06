Atatürk Bulvarı yakınında kontrol kaybı: motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Atatürk Bulvarı yakınında motosiklet devrildi

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada Erdil Ç. idaresindeki 02 ABB 208 plakalı motosiklet devrildi ve 1 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.