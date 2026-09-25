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Atatürk Bulvarı yakınlarında çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Eğriçay Köprüsü yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mazlum Gözübüyük yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atatürk Bulvarı yakınlarında çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza nerede ve ne oldu:

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yol üzerinde trafik kazası meydana geldi. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

araçlar ve sürücüler:

Sürücülerden motosikleti kullanan Mazlum Gözübüyük olurken, kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ismi bildirilmedi. Olayda plaka numaraları 02 ADU 046 (motosiklet) ve 27 ANJ 107 (otomobil) olarak kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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