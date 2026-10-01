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Atatürk Bulvarı'nda çarpışma: Esenyurt'ta 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 30 Eylül'de Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı; ağır yaralanan 19 yaşındaki Erşah Yıldırım kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Atatürk Bulvarı'nda çarpışma: Esenyurt'ta 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Atatürk Bulvarı'nda çarpışma: Esenyurt'ta 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

30 Eylül saat 14.50 sularında Esenyurt Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olay yerinde ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

kaza ve müdahale:

Kazada, Erşah Yıldırım idaresindeki 34 PDR 781 plakalı motosiklet ile Ayfer D. yönetimindeki 34 NZV 542 plakalı otomobil çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erşah Yıldırım, sağlık ekiplerince İstinye Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

inceleme ve araçların çekilmesi:

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü Ayfer D. ise sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü; yapılan müdahalede sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

ESENYURT’TA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

ESENYURT’TA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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