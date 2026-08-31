Atatürk Bulvarı'nda konteynır yangını temizlik işçisinin müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde bulunan bir çöp konteynırına atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler ve görevliler durumu fark etti.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet Keskin, eline aldığı bir kovaya su doldurarak alevin üzerine döktü ve yangını büyümeden söndürdü.

önemi ve uyarı:

Hızlı müdahale sayesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Bu tür olaylar, atılan sigara izmaritlerinin kuru atıklarla birleşmesi halinde ciddi yangın riskleri oluşturabilir.

Vatandaşlara: izmaritleri tamamen söndürüp uygun şekilde bertaraf etme ve tehlike gözlemlendiğinde yetkililere haber verme konusunda dikkatli olmaları hatırlatıldı.

ÇÖP KONTEYNIRI TUTUŞTU, TEMİZLİK İŞÇİSİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ