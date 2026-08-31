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Atatürk Bulvarı'nda konteynır yangını temizlik işçisinin müdahalesiyle söndürüldü

Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde sigara izmaritinden çıkan çöp konteynırı yangınını, Mehmet Keskin elindeki suyla hızlıca söndürdü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atatürk Bulvarı'nda konteynır yangını temizlik işçisinin müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde bulunan bir çöp konteynırına atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler ve görevliler durumu fark etti.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet Keskin, eline aldığı bir kovaya su doldurarak alevin üzerine döktü ve yangını büyümeden söndürdü.

önemi ve uyarı:

Hızlı müdahale sayesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Bu tür olaylar, atılan sigara izmaritlerinin kuru atıklarla birleşmesi halinde ciddi yangın riskleri oluşturabilir.

Vatandaşlara: izmaritleri tamamen söndürüp uygun şekilde bertaraf etme ve tehlike gözlemlendiğinde yetkililere haber verme konusunda dikkatli olmaları hatırlatıldı.

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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