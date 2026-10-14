Dolar 49,3850 +0,03%
Euro 55,1044 -0,28%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,97 -1,34%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 105,97 +0,26%
--°

Atatürk caddesi'nde 50 yıllık altyapı vizyonu: ikinci etap 2 Kasım'da başlıyor

Atatürk Caddesi’nin ikinci etabı 2 Kasım’da başlıyor; içme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğal gaz ve fiber hatlar 50 yıllık planla yenilenecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Atatürk caddesi'nde 50 yıllık altyapı vizyonu: ikinci etap 2 Kasım'da başlıyor

Alanya Belediyesi, kent merkezinin ana ulaşım akslarından Atatürk Caddesinde kapsamlı altyapı yenilemesinin ikinci etabını 2 Kasım tarihinde başlatıyor. Proje; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, elektrik, doğal gaz ve fiber internet hatlarını kapsayacak şekilde planlandı ve çalışmanın amacı kısa vadeli tamirlerden kaçınılarak 50 yıllık hizmete uygun kalıcı altyapı oluşturmak.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılacak işler arasında tüm ana hatların yenilenmesi, kurumlara ait altyapı müdahalelerinin koordinasyonu, ardından yolun sıcak asfaltla kaplanması ve yıpranan kaldırımların düzenlenmesi bulunuyor. Altyapı kurumlarının kendi sorumluluk alanlarındaki işleri belirlenen sıraya göre tamamlanmadan üstyapı düzenlemesine geçilmeyecek; böylece yeniden kazılma riski en aza indirilecek ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.

Uygulama takvimi ve koordinasyon:

Belediye, çalışmanın başlayacağı bölüm öncesinde altyapı kurumları ve ilgili firmalarla bir araya gelerek uygulama takvimini belirledi. Özellikle 8 kurum ile eşgüdümlü çalışma yürütülecek; hattın yenilenmesi, doğal gaz ve fiber döşeme, elektrik ve aydınlatma düzenlemeleri sıralı olarak tamamlanacak. Çalışmanın etaplar halinde yürütülmesiyle kent yaşamına etkiler azaltılacak.

İlk etabın deneyimi ve beklentiler:

Geçen yıl Alaaddin Keykubat Parkı ile Atatürk Anıtı arasındaki ilk etapta altyapı hatları yenilenmiş, doğal gaz hattı döşenmiş ve üstyapı düzenlemeleri yapılmıştı. Bu deneyim ışığında ikinci etapta da önce tüm altyapı işlerinin bitirilmesi, ardından yolun asfaltlanması ve kaldırımların yenilenmesi planlanıyor. Çalışma, Atatürk Caddesi’nin Atatürk Anıtı ile Karayolları Şube Müdürlüğü arasındaki bölümünde uygulanacak.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, projenin günü kurtaran bir yol çalışması olmadığını vurgulayarak, 'Atatürk Caddesi, kentimizin kalbidir' ifadesiyle uzun vadeli planlamanın önemine dikkat çekti. Başkan Özçelik ayrıca çalışmalar öncesinde siyasi partiler, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenleneceğini belirtti.

ALANYA BELEDİYESİ, ATATÜRK CADDESİ’NDEKİ KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARININ İKİNCİ ETABINA 2...

ALANYA BELEDİYESİ, ATATÜRK CADDESİ’NDEKİ KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARININ İKİNCİ ETABINA 2 KASIM’DA BAŞLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü
images

Yol sulara teslim oldu: D-650'de mahsur kalan araçlar tahliye ediliyor
images

Malatya için 15 ekim gecesi kuvvetli sağanak uyarısı
images

Maltepe'de otobüsün içini su dolduran anlar kaydedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü

Yol sulara teslim oldu: D-650'de mahsur kalan araçlar tahliye ediliyor

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma

Yatırım fonu tasfiyesinde devir işlemleri kamu bütçesine yük olmayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti