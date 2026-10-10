Atatürk kent ormanı'nda izciler için yeni yaşam alanı

izci evi törenle açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Ormanı sınırları içinde inşa edilen İzci Evinin açılışını gerçekleştirdi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ferit Baştürk, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, izci liderleri ve çok sayıda genç izci katıldı. Proje, gençlere doğa ile iç içe eğitim ve kamp olanakları sunmayı hedefliyor.

törenin akışı ve vurgulanan mesajlar:

Program, izci kulüplerinin ve mahalli izcilerin tekmil vermesiyle başlayıp bayrak töreniyle devam etti. Açılış konuşmasında söz alan Başkan Vekili Şahin Biba, çocuklara ve gençlere ayrılan kaynağı artırdıklarını belirterek, "Onlara hizmet etmeyi şiar edindik" dedi. Biba, konuşmasında izciliğin yalnızca bir kamp faaliyeti olmadığını; vatanına ve milletine bağlı, dayanışma ruhunu benimsemiş gençler yetiştiren kapsamlı bir eğitim alanı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

izcilere yönelik imkanlar ve faaliyetler:

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, yeni tesisin kent merkezine yakın konumunun izciliğin Bursa genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti ve tesis için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise izciliğin disiplin, ekip ruhu ve dayanışma öğrettiğini belirterek, tesisin gençler için hayırlı olmasını diledi.

Tesis; bir salon, iki oda, mutfak ve diğer kullanım alanlarından oluşuyor. Kamp alanının da bulunduğu bölge, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirerek takım ruhu, sorumluluk bilinci ve dayanışma duygularını güçlendirebilecekleri şekilde tasarlandı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğiyle yürütülecek etkinliklerde izcilik çalışmaları planlı eğitim programları çerçevesinde yapılacak.

Başkan Vekili Şahin Biba'nın da katıldığı etkinliklerde gençlerle birlikte düzenlenen halat çekme oyunu ve program sonunda yapılan çorba ikramı, açılışa katılan gençler arasında sıcak ve samimi anların yaşanmasına vesile oldu. Yetkililer, çocuklara ve gençlere ayırdıkları bütçeyi "neredeyse üç katına çıkardıklarını" bir kez daha hatırlattı.

Yeni İzci Evi, Bursa'da izcilik faaliyetlerine katılımı kolaylaştıracak bir merkez olarak planlandı. Yetkililer, tesisin sadece eğitim ve kamp etkinlikleri için değil; doğayla bağ kuran, liderlik ve takım çalışması becerilerini pekiştiren bir ortam sunması amacıyla kullanılacağını belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ İZCİ EVİNİ HAYATA GEÇİRDİ. BAŞKAN BİBA HALAT ÇEKME OYUNUNA DAHİL OLDU