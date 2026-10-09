Atatürk Üniversitesi edebiyat fakültesinde kız öğrenciler çoğunluğa ulaştı

Kız öğrencilerin artışı:

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yeni öğretim yılında kız öğrenciler ilk kez sayıca erkek öğrencileri geride bıraktı. Fakültedeki öğrenci dağılımında kız öğrencilerin payı yüzde 61, erkeklerin payı ise yüzde 39 olarak kaydedildi.

Tarihçe ve kampüs değişimi:

Fakülte, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 17 Kasım 1958 tarihinde kuruldu. Dekan Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, fakültenin 2019 yılında üniversitenin Batı Kampüsü'ne taşınarak yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alana sahip yeni binalara geçtiğini hatırlattı; bu fiziksel dönüşümün öğrenci tercihleri ve kampüs yaşamına etkisi üzerinde dikkat çekiliyor.

Öğrenci profili ve akademik kadro:

Fakültede 17 ayrı bölümte öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin sayısı 5 bin 644 olarak belirtiliyor. Lisansüstü öğrencilerle birlikte toplam öğrenci sayısı 7 bin 200'ü aşarken, fakültede görev yapan akademik personel sayısı 217 olarak verildi. Bu veriler, kız öğrencilerin artan oranıyla birlikte fakültenin demografik yapısında belirgin bir değişime işaret ediyor.

Öğrenci kulüpleri ve etkinlik hedefleri:

Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, fakültedeki öğrenci yaşamına vurgu yaparak 27 öğrenci kulübünün aktif faaliyet gösterdiğini söyledi. Dekan ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Eğilmez, kulüpleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yeni öğretim yılında kulüplerin daha etkin etkinlikler düzenlemesi için planlar yaptıklarını belirtti.

Yetkililer, artan kız öğrenci oranının eğitim ortamı, sosyal faaliyetler ve bölüm tercihleri üzerindeki yansımalarının izleneceğini, öğrenci odaklı faaliyetlerle katılımın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE KIZ ÖĞRENCİLERİN ORANI YÜZDE 61’E YÜKSELDİ. ERKEK ÖĞRENCİLERİN ORANI İSE YÜZDE 39’DA KALDI.