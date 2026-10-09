Dolar 49,3367 +0,11%
Euro 55,2381 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,50 +1,36%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 103,85 -0,41%
--°

Atatürk Üniversitesi edebiyat fakültesinde kız öğrenciler çoğunluğa ulaştı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kız öğrenciler ilk kez sayıca erkekleri geride bıraktı; yeni dönemde oran yüzde 61 ve toplam öğrenci sayısı 7 bin 200'ü aşıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atatürk Üniversitesi edebiyat fakültesinde kız öğrenciler çoğunluğa ulaştı

Kız öğrencilerin artışı:

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yeni öğretim yılında kız öğrenciler ilk kez sayıca erkek öğrencileri geride bıraktı. Fakültedeki öğrenci dağılımında kız öğrencilerin payı yüzde 61, erkeklerin payı ise yüzde 39 olarak kaydedildi.

Tarihçe ve kampüs değişimi:

Fakülte, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 17 Kasım 1958 tarihinde kuruldu. Dekan Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, fakültenin 2019 yılında üniversitenin Batı Kampüsü'ne taşınarak yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alana sahip yeni binalara geçtiğini hatırlattı; bu fiziksel dönüşümün öğrenci tercihleri ve kampüs yaşamına etkisi üzerinde dikkat çekiliyor.

Öğrenci profili ve akademik kadro:

Fakültede 17 ayrı bölümte öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin sayısı 5 bin 644 olarak belirtiliyor. Lisansüstü öğrencilerle birlikte toplam öğrenci sayısı 7 bin 200'ü aşarken, fakültede görev yapan akademik personel sayısı 217 olarak verildi. Bu veriler, kız öğrencilerin artan oranıyla birlikte fakültenin demografik yapısında belirgin bir değişime işaret ediyor.

Öğrenci kulüpleri ve etkinlik hedefleri:

Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, fakültedeki öğrenci yaşamına vurgu yaparak 27 öğrenci kulübünün aktif faaliyet gösterdiğini söyledi. Dekan ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Eğilmez, kulüpleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yeni öğretim yılında kulüplerin daha etkin etkinlikler düzenlemesi için planlar yaptıklarını belirtti.

Yetkililer, artan kız öğrenci oranının eğitim ortamı, sosyal faaliyetler ve bölüm tercihleri üzerindeki yansımalarının izleneceğini, öğrenci odaklı faaliyetlerle katılımın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE KIZ ÖĞRENCİLERİN ORANI YÜZDE 61’E YÜKSELDİ. ERKEK...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE KIZ ÖĞRENCİLERİN ORANI YÜZDE 61’E YÜKSELDİ. ERKEK ÖĞRENCİLERİN ORANI İSE YÜZDE 39’DA KALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Koridorda oyununu kesen çocuk Türk bayrağını öpüp alnına koydu
images

Ekimde Sinop'ta sahiller yazı andırdı: Güllüsu'da deniz keyfi
images

Camide hayatın vurgulandığı Havza programında birlik mesajı
images

Tutak'ın 37 yıllık doktoru: sabit telefonla iletişim kuran hekim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Sivasspor'da Taşdemir: gençlerin zamanında bulunan golleri galibiyeti getirdi

Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olarak açıklandı

Milli ara sakatlıkları artırdı: Bodrum FK Sarıyer'de cevap arayacak

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da