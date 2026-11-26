Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde ağırlıyor

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesince düzenlenen 22. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nenehatun Kültür Merkezi'ndeki açılış programıyla başladı. 'Bilgiden Yetkinliğe: Hemşirelik Eğitiminde Derinleşme ve Dönüşüm' temasıyla düzenlenen kongre, 26-27 Kasım 2026 tarihlerinde hemşirelik öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getiriyor. Açılışa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar ile BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

açılış konuşmaları ve kongrenin hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu konuşmasında katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı ve Atatürk Üniversitesi'nin köklü geçmişinin yükseköğretime güçlü katkılar sunduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, kongre temasının hemşirelik eğitiminin mevcut durumunu ve geleceğini tartışmak için önemli bir fırsat sunduğunu; bilginin mesleki yetkinliğe dönüşümünün eleştirel düşünme, bilimsel yaklaşım, etik duyarlılık ve insan odaklı bir yaklaşımla mümkün olacağını ifade etti.

fakültenin geçmişi, eğitim yapısı ve beklentiler:

Hemşirelik Fakültesi, ilk mezunlarını 1986 yılında vermiş olup, günümüzde iki program ve yaklaşık 1.300 öğrenci ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Rektör Hacımüftüoğlu, fakültenin geçmişinden aldığı güçle geleceğin hemşirelerini yetiştirme sorumluluğunu vurgulayarak öğrencilerin mesleğin geleceğinde kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Kongrenin bilgi ve deneyim paylaşımına, yeni fikirlerin geliştirilmesine ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağına vurgu yapıldı; organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilerek katılımcılara verimli bir kongre dilendi.

Açılış programı, Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı tarafından icra edilen eserlerle sona erdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİNCE DÜZENLENEN 22. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, NENEHATUN KÜLTÜR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLA BAŞLADI.