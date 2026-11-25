Atatürk Üniversitesi göğüs cerrahisi anabilim dalına 10 yıllık akreditasyon

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nın uzmanlık eğitimi, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 10 yıl süreyle akredite edildi.

akreditasyonun kapsamı ve önemi:

Verilen akreditasyon belgesi, anabilim dalında yürütülen uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara tam uyumluluğunu belgeleyerek klinik altyapı ve öğretim kalitesinin resmi olarak tescil edildiğini gösteriyor. Bu tür akreditasyonlar, eğitim programlarının izlenebilirliği, asistan hekimlere sunulan öğrenim olanakları ve hasta bakım standartlarının sürdürülebilirliği açısından belirleyici rol oynuyor.

üniversite ve fakültenin açıklaması:

Üniversite ve fakülte yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistan hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının tebrik edildiği belirtildi. Açıklamada, akreditasyonun hem akademik hem de klinik çalışmalar için bir kalite güvencesi olduğu vurgulanarak, ekiplerin gelecekteki eğitim ve araştırma faaliyetlerinde başarılarının devamı dilendi.

Akreditasyonun sağladığı standartlar, anabilim dalının eğitim programını gözden geçirme ve geliştirme sürecinde yol gösterici olacak; öğrenci ve hasta güvenliğini merkezine alan uygulamaların sürekliliğine katkıda bulunacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI'NIN UZMANLIK EĞİTİMİ, TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN 10 YIL SÜREYLE AKREDİTE EDİLDİ.