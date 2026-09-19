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Atatürk Üniversitesi Harbin'de buz ve kar ekonomisinde uluslararası ağ kurdu

Atatürk Üniversitesi, 27 Ağustos-9 Eylül 2026'de Harbin'de gerçekleşen Kuşak ve Yol Buz ve Kar Semineri'nde akademik protokoller imzaladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atatürk Üniversitesi Harbin'de buz ve kar ekonomisinde uluslararası ağ kurdu

Atatürk Üniversitesi uluslararası buz ve kar çalışmaları için Harbin'de temsil edildi

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Buz ve Kar Semineri, 27 Ağustos-9 Eylül 2026 tarihleri arasında Harbin kentinde gerçekleştirildi. Etkinlik, kış turizmi, buz ve kar sporları ile ekstrem iklim koşullarına dair bilimsel ve teknolojik kapasitenin paylaşılmasına odaklandı ve dünyanın farklı coğrafyalarından yükseköğretim kurumlarını bir araya getirdi.

Kapsam ve öncelikli konular:

Seminerde yapay buz ve kar teknolojileri, kış sporları altyapıları, şehir planlama, sürdürülebilir kış turizmi yaklaşımları ve ekstrem iklim koşullarının yönetimi gibi geniş bir konu başlığı ele alındı. Katılımcılar, hem akademik araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştürme yollarını hem de ekipman ve altyapı üretimine ilişkin deneyimleri paylaştı.

Program, Çin'in 'buz ve kar ekonomisi' vizyonunu Kuşak ve Yol coğrafyasına taşıma amaçlı uygulamaları değerlendirmek için de bir platform sağladı. Bu bağlamda bilgi transferi, ortak proje geliştirme ve sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik politika önerileri masaya yatırıldı.

Atatürk Üniversitesi'nin katkıları ve ağ oluşturma:

Atatürk Üniversitesi, seminerde çevrim içi katılım sağlayan rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu aracılığı ile açılış konuşması yaptı ve üniversitenin ilgili bilim alanlarındaki deneyimini paylaştı. Sunumlar ve panellerde; yapay buz ve kar alanlarının tasarımı, kış sporları tesislerinin planlaması ve ekstrem iklimlere uyum sağlayan teknolojiler ön plana çıktı.

Etkinlik sırasında üniversiteler arasında gerçekleştirilen ikili görüşmeler neticesinde eğitim, araştırma ve akademik hareketlilik odaklı bir dizi iş birliği temasına girişildi. Katılımcı kurumlar arasında imzalanan protokoller, ortak araştırma projeleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile eğitim programları geliştirme hedeflerini içeriyor.

Erzurum için uluslararası fırsatlar:

Seminere katılım, Erzurumun sahip olduğu kış turizmi potansiyelinin uluslararası ağlarla buluşturulması açısından önem taşıyor. Atatürk Üniversitesi'nin teknik ve bilimsel birikimi, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve spor bilimleri alanlarında kamu ve özel sektörle ortak projeler geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

Bu kapsamda üniversitenin Harbin'deki platformda yer alması, Erzurum'un altyapı ve organizasyon tecrübesinin küresel partnerlerle ilişkilendirilmesine olanak sağladı. Ortak uygulama odaklı araştırmalar ile bölgesel kalkınmanın desteklenmesine yönelik adımlar atılması hedefleniyor.

Sonuç olarak seminer, Atatürk Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonunu ilerletirken aynı zamanda kış ekonomisi alanında yeni akademik ağların kurulmasına ve somut iş birliği fırsatlarının doğmasına katkı sundu. Üniversitenin elde ettiği temaslar, önümüzdeki dönemde ortak projeler ve hareketlilik programlarıyla somutlaşacak şekilde planlanıyor.

KUŞAK VE YOL ÜLKELERİNE YÖNELİK BUZ VE KAR SEMİNERİ, ÇİN’İN HARBİN KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ....

KUŞAK VE YOL ÜLKELERİNE YÖNELİK BUZ VE KAR SEMİNERİ, ÇİN’İN HARBİN KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DE DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BİR ARAYA GELDİĞİ ULUSLARARASI PROGRAMDA YER ALARAK AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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