Atatürk Üniversitesi ilaç hammadde üretim merkezini bünyesine aldı

Merkezin üniversiteye katılımı ve stratejik önemi

Türkiye'nin önemli hammadde üretim tesislerinden biri olan İlaç Hammadde Üretim Merkezi'nin Atatürk Üniversitesi bünyesine devrine ilişkin süreç resmen başladı. Merkezin, Atatürk Üniversitesi İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü çatısı altına alınmasıyla üniversitenin araştırma kapasitesi doğrudan üretim yeteneğine bağlanacak ve stratejik ilaç hammaddelerinin yerli imkânlarla geliştirilmesi hedeflenecek.

Tesis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafedeki Şekerpınar mevkiinde yer alıyor. Yerinde görülen altyapı; ileri teknoloji ekipmanları, ulusal ve uluslararası yeterlilik belgeleri, lojistik avantajları ve yetişmiş insan kaynağıyla öne çıkıyor. Devir işlemlerinin başlamasıyla birlikte merkezin kampüs ile entegrasyonuna yönelik hazırlıklar hızlandı.

devir sürecinde insan kaynağı ve know‑how korunması:

Devir sürecinde en öncelikli konulardan biri, yıllar içinde biriken teknik bilgi ve kurumsal deneyimin korunması oldu. İlaç hammadde üretimi, sadece cihaz ve tesis değil; üretim süreçlerine hâkimiyet, laboratuvar uygulamaları ve kurumsal hafıza gerektiriyor. Bu nedenle merkezde görev yapmış uzmanların ve kritik personelin bilgi birikimini korumaya yönelik adımlar atıldı.

Merkezin faaliyetlerinin durmasının ardından görevlerinden ayrılan 44 uzman personelden 17'sinin yeniden göreve başlatılması, bu yaklaşımın somut bir örneği olarak gösteriliyor. Ayrıca, üretim süreçlerini ve teknik altyapıyı bilen diğer kritik personelin de ilerleyen aşamalarda yeniden görevlendirilmesi planlanıyor. Bu adım, mevcut teknik kapasitenin yeni döneme aktarılmasını ve kurumsal hafızanın korunmasını sağlamayı amaçlıyor.

rektörün yerinde incelemesi ve değerlendirmeleri:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, devir sürecini yerinde takip etmek ve merkezin kapasitesini değerlendirmek üzere tesiste incelemelerde bulundu. Hacımüftüoğlu, merkez personeliyle bir araya gelerek üretim altyapısı, çalışanların uzmanlık alanları ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu süreçle ilgili olarak, merkezin üniversite bünyesine katılmasının ülkenin ilaç ve biyoteknoloji hedefleri açısından kritik olduğunu vurguladı. Merkezin yalnızca fiziksel bir tesis devri olmadığını; yıllar içinde oluşmuş teknik bilgi, deneyim ve üretim kültürünün korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

araştırma yapısı ve üretime dönük vizyon:

Atatürk Üniversitesi İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 16 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete kararıyla faaliyete geçmiş olup enstitü bünyesinde bugün 11 farklı araştırma grubunda görev yapan 88 bilim insanı bulunuyor. Bu ekipler, stratejik öneme sahip 100 farklı ilaç hammaddesinin Türkiye'de üretilebilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Üniversite, merkez ile enstitüyü aynı vizyon etrafında buluşturarak akademik araştırmadan sanayi ölçeğine uzanan bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla stratejik iş birlikleri görüşmeleri yürütülüyor; laboratuvar ölçeğinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin ölçeklendirilerek üretime aktarılması planlanıyor.

gelecek hedefleri ve iş birliği ağı:

Atatürk Üniversitesi, merkezin entegrasyonu sayesinde bilgi, teknoloji ve üretimi birbirine bağlayan sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Bu yapı, üretimi toplum sağlığına doğrudan katkı sağlayacak ürünlere dönüştürecek süreçleri destekleyecek ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltma stratejisine katkı sunacak.

Rektör Hacımüftüoğlu, sürece verdikleri desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve ilgili bakanlar ile yerel yöneticilere teşekkür etti. Bu desteklerin, merkezin üniversiteyle entegrasyonunun hızlanmasına ve planlanan hedeflere ulaşılmasına güç kattığı belirtildi.

Devir süreci, sadece bir kurumsal değişim değil; Türkiye'nin ilaç hammaddesi alanındaki araştırma, teknoloji geliştirme ve üretim kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu akademik kadro ve yeni kazanılan üretim altyapısıyla bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi üretime dönüştürme hedefini somutlaştırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN HAMMADDE ÜRETİMİ ALANINDAKİ ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN İLAÇ HAMMADDE ÜRETİM MERKEZİNİN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNE DEVRİNE İLİŞKİN SÜREÇ BAŞLADI.