Atatürk üniversitesi rektörü Hacımüftüoğlu yeni akademik yılda öncelikleri açıkladı

YÖK 2026-2027 akademik yılı açılışı gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Atatürk Üniversitesi heyeti de katıldı; Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan ile davetli akademisyenler ve öğrenciler törene iştirak etti.

YÖK'ün verileri ve öncelikleri:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açılış konuşmasında Türk yükseköğretiminin son yıllarda kapasite, bilimsel üretim ve uluslararası başarı açısından önemli mesafeler katettiğini aktardı. Türkiye'nin 208 üniversite, yaklaşık 6,3 milyon öğrenci ve 190 bine yaklaşan akademik personel ile dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Özvar, bilimsel yayın sayısında 213 ülke arasında 15. sıraya yükseldiğimizi belirtti.

Prof. Dr. Özvar konuşmasında 2026 yılı uluslararası üniversite sıralamalarında 6 Türk üniversitesinin ilk 500'de, 2 üniversitenin ilk 300'de yer aldığını açıkladı. Yenilikçi alanlara yönelik program sayısındaki artışı vurgulayarak, son üç yılda açılan yaklaşık 80 yeni programla birlikte yenilikçi program sayısının 160 üniversitede 724e ulaştığını ifade etti. Özvar, ayrıca "Hedefimiz en az iki türk üniversitesini ilk 100’e taşımak" dedi.

Konuşmada mesleki eğitimin güçlendirilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması, genç araştırmacıların desteklenmesi ve uluslararası akademik ortaklıkların geliştirilmesi öncelikler arasında gösterildi.

Cumhurbaşkanı ve rektörün değerlendirmeleri:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yapay zekâ ve yeni teknolojilerin yükseköğretimde yarattığı değişimlere işaret etti. Erdoğan, eğitim ve araştırma süreçlerinde insan faktörünün ve akademisyen-öğrenci bağının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar değil; yeni bilgi üreten ve toplumsal sorunlara çözüm sunan odak noktaları olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca üniversitelerin topluma ve ekonomiye doğrudan katkı sunan "üçüncü misyonlarına" ağırlık vermeleri, müfredatların reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirilmesi ve genç istihdamının desteklenmesi gerektiğini belirterek 2026-2027 Akademik Yılı’nın hayırlı olmasını temenni etti.

Program sonrasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu organizasyona ve yeni akademik yıla ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Törenine katılmaktan büyük memnuniyet duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve YÖK Başkanımızın altını çizdiği bilimsel üretim, yapay zekâ, dijitalleşme ve küresel ölçekte nitelikli yayın hedefleri, köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesinin de temel yol haritasını oluşturmaktadır.

Ülkemizin uluslararası sıralamalardaki yükselişine destek vermek, ilk 500 hedeflerine katkı sunmak adına nitelikli araştırmalarımıza ve yetiştirdiğimiz insan kaynağına odaklanmaya devam edeceğiz. Güçlü akademik kadromuz, idari personelimiz ve geleceğe yön verecek öğrencilerimizle birlikte, ülkemizin bilimsel ve toplumsal kalkınmasında öncü rolümüzü sürdüreceğiz. Bu vesileyle 2026-2027 Akademik Yılının tüm yükseköğretim ailemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerinin sahiplerine verilmesi ve katılımcılarla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TEŞRİFLERİYLE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN (YÖK) EV SAHİPLİĞİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.