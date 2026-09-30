Atatürk Üniversitesi yeşil kampüs vizyonuyla dünya sıralamasında yükseldi

UI GreenMetric World University Rankings 2026 sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, sürdürülebilir kampüs uygulamaları ve kurumsal politikalarındaki gelişimle uluslararası sıralamada göze çarpan bir ilerleme kaydetti. Üniversite, toplam 8.450 puanla dünya genelinde 157. sırada yer aldı.

iki yılda kaydedilen ilerleme:

Atatürk Üniversitesi, 2024'te 7.825 puanla dünya sıralamasında 246'ncı, 2025'te 8.260 puana çıkarak 180'inciliğe yükselmişti. 2026 sonuçlarıyla birlikte üniversitenin puanı 8.450'ye ulaşırken dünya sıralamasında iki yılda toplam 89 basamaklık bir sıçrama gözlendi. Bu dönem içinde sıralamaya dâhil edilen üniversite sayısının 2024'te 1.477'den 2026'da 2.016'ya çıkması, elde edilen ilerlemenin kapsamını daha da belirginleştiriyor.

ülke ve kıta sıralamalarındaki konum:

2026 değerlendirmesinde Atatürk Üniversitesi, Türkiye'den katılan 152 üniversite arasında 16'ncı sırada yer aldı; devlet üniversiteleri kategorisinde ise 11'inci oldu. Asya kıtasında ise bir önceki yıl 101'incilikte bulunan üniversite, 2026'da 11 basamaklık yükselişle 90'ıncı sıraya girerek kıta genelinde ilk 100 arasına dahil oldu.

kategoriler ve puan dağılımı:

UI GreenMetric 2026 metodolojisinde 2026 itibarıyla "Yönetişim ve Dijitalleşme" kategorisi de eklendi. Atatürk Üniversitesi'nin 2026 toplam 8.450 puanı şu kategorilerde toplandı: Yerleşke ve Altyapı 1.025, Enerji ve İklim Değişikliği 1.475, Atık Yönetimi 1.425, Su Yönetimi 950, Ulaşım 1.450, Eğitim ve Araştırma 1.187,5 ve Yönetişim ve Dijitalleşme 937,5. Bu dağılım, kampüs içi uygulamalarla araştırma ve yönetişim yaklaşımlarının birbirini tamamladığını gösteriyor.

rektörün değerlendirmesi:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen yükselişi sürdürülebilirliği yalnızca çevresel uygulamalarla sınırlamayan, kampüs yaşamından araştırmaya ve yönetişime kadar genişleyen bütüncül bir yaklaşımın sonucu olarak değerlendirdi. Hacımüftüoğlu, son iki yılda kaydedilen 89 basamaklık ilerlemenin uluslararası alanda yapılan çalışmaların karşılığını yansıttığını ve bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Sonuç olarak Atatürk Üniversitesi'nin UI GreenMetric 2026'da ulaştığı konum, üniversitenin sürdürülebilir kampüs vizyonunu hem uygulamada güçlendirdiğini hem de uluslararası sıralamalarda somut başarıya dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

UI GREENMETRİC 2026 SONUÇLARINDA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DÜNYA SIRALAMASINDA İKİ YILDA 89 BASAMAK YÜKSELEREK 157. SIRAYA ÇIKTI. ÜNİVERSİTE; TÜRKİYE’DE 16’NCI, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 11’İNCİ, ASYA’DA İSE 90’INCI SIRADA YER ALDI.