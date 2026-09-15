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Atatürk Üniversitesi'nde kimya öğretmenlerine uygulamalı bilimin doğası modülü tanıtıldı

TÜBİTAK 1001 destekli proje kapsamında geliştirilen 'Bilimin Doğası' modülü, 10 Eylül 2026'de Atatürk Üniversitesi'nde kimya öğretmenleriyle paylaşıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atatürk Üniversitesi'nde kimya öğretmenlerine uygulamalı bilimin doğası modülü tanıtıldı

Atatürk Üniversitesi'nde çalıştay ve amaç:

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen 122K944 numaralı proje çerçevesinde düzenlenen çalıştay, 10 Eylül 2026 tarihinde üniversite yerleşkesindeki Ata Otel'de gerçekleştirildi. Proje başlığı "Aile Benzerliği Yaklaşımına Dayalı Olarak Bilimin Doğası Öğretimi Modülünün Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" olup etkinliğin temel hedefi, geliştirilen öğretim etkinliklerini sahadaki kimya öğretmenleriyle paylaşmak ve uygulamaya dönük geri bildirim toplamaktı.

Çalıştay programı ve katılımcılar:

Erzurum il merkezinde görev yapan kimya öğretmenleri ile kimya eğitimi alanında akademik çalışmalar yürüten araştırmacıların bir araya geldiği programın açılış konuşmasını proje yürütücüsü Prof. Dr. Suat Çelik yaptı. Çelik, proje sürecini, yürütülen çalışmaları ve elde edilen çıktıların amaçlarını katılımcılara aktardı. Çalıştay boyunca geliştirilen öğretim etkinlikleri tanıtıldı; katılımcılara modülün içeriği, uygulanabilirliği ve sınıf içi kullanımına ilişkin yönlendirmeler sağlandı.

Modülün sınıf uygulamaları ve değerlendirme:

Projede yer alan öğretmenler daha önce sınıf ortamında uyguladıkları modül deneyimlerini paylaştı; uygulama sürecinde gözledikleri güçlükler, olumlu çıktılar ve öneriler oturumlarda tartışıldı. Değerlendirme oturumunu yöneten proje araştırmacılarından Prof. Dr. Sevil Akaygün (Boğaziçi Üniversitesi), katılımcı görüşlerini derleyerek modülün öğretmen ihtiyaçlarına nasıl daha iyi yanıt verebileceğine dair yol haritalarının çizilmesine katkı sağladı. Oturumlarda ayrıca geliştirilen modülün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin mesleki uygulamalarına entegre edilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayın son bölümünde, modülün sınıf içi uygulamalarına katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür plaketleri takdim edildi ve katılımcılara Atatürk Üniversitesi'nin tanıtım ürünlerinden oluşan hediyeler verildi. Katılımcı geri bildirimlerinin toplanmasının ardından organizasyon sona erdi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Suat Çelik ile proje ekibinin çalışmaları, bilimin doğasının öğretimine yönelik yenilikçi ve uygulanabilir yaklaşımların geliştirilmesi ve bu yaklaşımların öğretmenlerin mesleki uygulamalarına aktarılması açısından devam ediyor. Çalıştayın, kimya öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra geliştirilen modülün sınıf ortamlarında daha etkin kullanılmasına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

TÜBİTAK 1001 KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJE İLE GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ KİMYA...

TÜBİTAK 1001 KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJE İLE GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ KİMYA ÖĞRETMENLERİYLE PAYLAŞILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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