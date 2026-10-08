Atatürk Üniversitesi'nden uluslararası yankı: 14 araştırmacı iki listede çift başarı

Atatürk Üniversitesi'nin 2026 performansı:

Stanford Üniversitesi önderliğinde Prof. Dr. John P. A. Ioannidis tarafından geliştirilen ve Elsevier tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" veri tabanının 2026 sonuçları, Atatürk Üniversitesi için güçlü bir uluslararası görünürlük raporu sundu. Üniversite, farklı kategorilerde toplam 49 farklı araştırmacıyla listelerde temsil edildi.

Değerlendirme, kariyer boyu atıf etkisi ile 2025 takvim yılı içindeki yıllık atıf etkinliğini ayrı ayrı ele alan iki ana kategoride gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi bu iki kategoride birden yer alan 14 bilim insanıyla hem sürekliliği hem de güncel etkiyi aynı anda gösterdi.

çifte başarı gösteren 14 bilim insanı:

1. A. M. Abd El-Aty

2. Abdulkadir Cüneyt Aydın

3. Ahmet Gürses

4. Armağan Hayırlı

5. Ertan Yıldırım

6. Esra Kavaz Perişanoğlu

7. Halise İnci Gül

8. Hasan Türkez

9. İlhami Gülçin

10. Kadir Bakırcı

11. Karim Kakaei

12. Murat Kurudirek

13. Rabia Meryem Yılmaz

14. Sabri Selçuk Atamanalp

kariyer boyu etki kategorisinde yer alan 24 akademisyen:

Atatürk Üniversitesi, kariyer boyu etki kategorisinde akademik yaşamları boyunca elde edilen uluslararası atıf etkileriyle öne çıkan 24 araştırmacıyla listelendi. Bu kategoriye giren isimler alfabetik sırayla şunlar:

1. A. M. Abd El-Aty

2. Abdulkadir Cüneyt Aydın

3. Ahmet Gürses

4. Armağan Hayırlı

5. Ayşe Bayrakçeken

6. Ekrem Kalkan

7. Enes Şayan

8. Ensar Oğuz

9. Ertan Yıldırım

10. Esabi Başaran Kurbanoğlu

11. Esra Kavaz Perişanoğlu

12. Güzin Kaban

13. Hakan Özer

14. Halise İnci Gül

15. Hasan Türkez

16. İlhami Gülçin

17. Kadir Bakırcı

18. Karim Kakaei

19. Muhammet İrfan Aksu

20. Mesut Taşkın

21. Murat Kurudirek

22. Rabia Meryem Yılmaz

23. Sabri Selçuk Atamanalp

24. Sezai Ercişli

yıllık bilimsel etki kategorisinde temsil edilen 39 akademisyen:

Yıllık etki kategorisi, 2025 takvim yılı içinde alınan atıfları esas alarak üniversitenin güncel araştırma etkinliğini gösteriyor. Atatürk Üniversitesi bu kategoride 39 araştırmacıyla listelendi; alfabetik sırayla isimler şöyle:

1. A. M. Abd El-Aty

2. Abdulkadir Cüneyt Aydın

3. Ahmet Gürses

4. Ali Ahıskalıoğlu

5. Armağan Hayırlı

6. Arzu Uçar

7. Ayhan Çelik

8. Burak Dikici

9. Demet Yılmaz

10. Emel Öz

11. Erdem Şakar

12. Ertan Yıldırım

13. Esra Kavaz Perişanoğlu

14. Fazlıhan Yılmaz

15. Ferhat Bozkurt

16. Gonca Alak

17. Gökhan Kaplan

18. Halim Kovacı

19. Halise İnci Gül

20. Hasan Türkez

21. Hayrünnisa Nadaroğlu

22. İlhami Gülçin

23. Kadir Bakırcı

24. Karim Kakaei

25. Mecit Kantarcı

26. Muhammed Atamanalp

27. Muhammad Qasim

28. Murat Kurudirek

29. Mustafa İleritürk

30. Rabia Meryem Yılmaz

31. Sabri Selçuk Atamanalp

32. Sefa Küçükler

33. Selçuk Özdemir

34. Sezai Ercişli

35. Songül Çakmakçı

36. Songül Cömert Kılıç

37. Süreyya Oğuz Tümay

38. Şakir Aydoğan

39. Zeynep Turan

değerlendirme ölçütleri ve üniversitenin yansımaları:

Elsevier'in dokuzuncu sürümündeki veri tabanı, araştırmacıları toplam atıf sayıları, h-indeksi, ortak yazarlığa göre düzeltilmiş hm-indeksi, yayınlardaki yazarlık konumları ve bileşik atıf göstergesi olan c-score üzerinden değerlendiriyor. Çalışma, Scopus'un 1 Ağustos 2026 tarihli veri kesitine dayanıyor; kariyer boyu göstergeler 2025 yılı sonuna kadar güncellenirken yıllık etki kategorisi 2025 içindeki atıfları esas alıyor.

Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi'nin 14 çift listeli ismi ve toplam 49 araştırmacısı, üniversitenin araştırma kapasitesinin disiplinler arası yayılımını ve hem süreklilik hem de güncel etki bakımından uluslararası alandaki varlığını ortaya koyuyor. Üniversitenin uluslararası iş birlikleri, araştırma altyapısı ve yayın odaklı stratejileri bu sonuçlarda belirgin bir rol oynuyor.

STANFORD/ELSEVİER 2026 "DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI" LİSTELERİNDE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİLİM DÜNYASINDAKİ GÜÇLÜ KONUMUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU. ÜNİVERSİTEDEN 24 ARAŞTIRMACI KARİYER BOYU, 39 ARAŞTIRMACI İSE YILLIK BİLİMSEL ETKİ KATEGORİSİNDE YER ALDI. HER İKİ KATEGORİDE BİRDEN BULUNAN 14 BİLİM İNSANI ÇİFTE BAŞARIYA İMZA ATARKEN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 49 FARKLI ARAŞTIRMACIYLA DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI ARASINDA TEMSİL EDİLDİ.