Atatürk Üniversitesi'nin URAP'taki çok disiplinli yükselişi

Atatürk Üniversitesi URAP 2025-2026 sonuçlarıyla ön plana çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından yayımlanan 2025-2026 Alan Sıralamalarında Atatürk Üniversitesi, akademik üretim ve araştırma kapasitesini gösteren çok sayıda alanda dikkat çekici dereceler elde etti. Üniversite, 3 alanda Türkiye birincisi olurken, 10 alanda Türkiye genelinde ilk beş içinde yer aldı.

dünya sıralamalarında göze çarpan yükselişler:

URAP verileri, Atatürk Üniversitesinin bazı alanlarda dünya sıralamalarında anlamlı ilerlemeler kaydettiğini ortaya koyuyor. Mühendislik alanında üniversite 2024-2025 döneminde dünya sıralamasında 984. sıradayken, 2025-2026 döneminde 871. sıraya çıkarak bir yılda 113 basamaklık yükseliş gerçekleştirdi. Aynı alanda Türkiye sıralamasında 13. sıradan 8. sıraya; Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 11. sıradan 7. sıraya ilerledi.

Gıda Mühendisliği alanında dünya sıralamasında 386. sıradan 298. sıraya yükselme sağlandı; Türkiye sıralamasında 3. sıradan 2. sıraya çıktı ve devlet üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı. Tarım alanında dünya sıralaması 842. sıradan 762. sıraya gelirken, hem Türkiye hem de devlet üniversiteleri sıralamasında 2. sıraya yerleşildi. Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında dünya sıralaması 957. sıradan 884. sıraya yükseldi ve Türkiye sıralamasında 12. sıradan 11. sıraya çıktı.

biyolojik bilimler ve kimya bilimlerinde ülke liderliği:

Atatürk Üniversitesinin URAP 2025-2026 sonuçlarındaki en dikkat çeken başarılarından biri Biyolojik Bilimler alanında Türkiye birinciliğine yükselmesi oldu. Üniversite, Biyolojik Bilimler alanında hem Türkiye hem de Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 1. sıraya yerleşti; dünya sıralamasında ise 696. sıradan 682. sıraya çıktı. Kimya Bilimleri alanında ise üniversite Türkiye ve devlet üniversiteleri arasında 1. sıradaki konumunu korudu ve dünya sıralamasında 591. sıradan 573. sıraya yükseldi.

Bunlara ek olarak Atatürk Üniversitesi Tarım, Gıda Mühendisliği ve Farmakoloji alanlarında Türkiye genelinde 2. sırada; Kimya Mühendisliği, Çevre Bilimleri ve Teknoloji alanlarında 4. sırada; Malzeme Mühendisliğinde 5., Mühendislikte 8. ve Tıp ile Sağlık Bilimlerinde 11. sırada yer aldı.

yeni alanlarda ulusal ve uluslararası görünürlük

2025-2026 dönemi URAP alan sıralamalarında Atatürk Üniversitesi, önceki yıl karşılaştırma tablosunda yer almayan iki alanda daha sıralamaya girdi. Eğitim alanında üniversite dünya sıralamasında 498. sırada, Türkiye ve devlet üniversiteleri arasında 6. sırada konumlandı. Veteriner Bilimleri alanında ise dünya sıralamasında 477. sırada bulunan üniversite, Türkiye ve devlet üniversiteleri sıralamasında 4. sırada yer aldı. Bu sonuçlar, kurumun yeni alanlarda da ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlük sağladığını gösteriyor.

rektörün değerlendirmesi ve kurumsal hedefler:

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, URAP sonuçlarının üniversitenin farklı disiplinlerde sürdürdüğü bilimsel çalışmaların göstergesi olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıların akademik camianın ortak gayretinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, üniversitenin araştırma üniversitesi misyonu doğrultusunda bilimsel üretkenliği, araştırma kapasitesini ve uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Rektörün değerlendirmesinde özellikle Biyolojik Bilimler ve Kimya Bilimleri alanlarındaki birinciliklerin ve birçok alandaki ilk sıraların, akademisyenlerin bilimsel üretim konusundaki gayretlerinin somut bir yansıması olduğu belirtildi; bu sonuçların yalnızca bir sıralama başarısı olarak değil, daha nitelikli araştırmalar ve uluslararası akademik görünürlük için bir motivasyon kaynağı olarak ele alındığı ifade edildi.

URAP Alan Sıralamalarında elde edilen sonuçlar, Atatürk Üniversitesinin çok disiplinli araştırma yapısının ve akademik üretiminin ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlük kazandığının önemli bir göstergesi niteliğinde. Üniversite, araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmeye ve ülkenin bilimsel hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğini duyurdu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, URAP ALAN SIRALAMALARINDA ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARIN ÜNİVERSİTENİN FARKLI DİSİPLİNLERDE SÜRDÜRDÜĞÜ BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, ELDE EDİLEN BAŞARILARIN AKADEMİK CAMİANIN ORTAK GAYRETİNİN BİR SONUCU OLDUĞUNU İFADE ETTİ.