Atb meclisinde oybirliğiyle Erdoğan Ekinci yeniden başkan

Toplantı ve divan seçimi:

Antalya Ticaret Borsası’nın yeni dönem ilk Meclisi, Meclis’te yaşı en büyük Meclis Üyesi Veli Karasu başkanlığında ATB Meclis Salonu’nda toplandı. Toplantıda Meclis Başkanlık Divanı belirlendi; Meclis Başkanlığına aday olan Erdoğan Ekinci, meclis üyelerinin oybirliğiyle Meclis Başkanlığına seçildi. Meclis Başkan Yardımcıları olarak Abdullah İnan ve Murat Köseoğlu, Katip Üye olarak ise Veli Karasu görevlendirildi.

Seçimin ardından konuşan Erdoğan Ekinci, sürecin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini vurguladı: "Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevine şahsımı yeniden layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Seçimlerde oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde, üyelerimiz, sektörümüz ve Antalya’mız için çalışmaya devam edeceğiz. Meclis Divanımızla birlikte toplantılarımızın düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi için gayret göstereceğiz. Yeni dönemin Borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yönetimin öncelikleri ve mesajı:

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni dönemin ilk meclis toplantısında seçimlere katılan tüm üyelere teşekkür ederek, Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu ile Birlik delegelerine başarı dileğinde bulundu. Çandır, görevlerini tamamlayanlara kurum hizmetleri için teşekkür etti ve geçmişten bugüne görev yapan tüm üyeleri anarak, aramızdan ayrılanlara başsağlığı, hayatta olanlara sağlık temennisinde bulundu.

Çandır, Borsa’nın yüz yılı aşkın geçmişiyle güçlü bir kurum kültürüne sahip olduğunu belirterek yönetim anlayışını şöyle özetledi: "Yönetim Kurulu olarak yeni çalışma dönemimize başlarken bu birikimin ve bize duyulan güvenin ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi üyelerimizin sorunlarını takip etmeye, sektörümüzün ihtiyaçlarını doğru şekilde ortaya koymaya ve Antalya’nın üretim gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz."

Başkan Çandır, kurumun sorumluluk anlayışını vurgulayarak, "hiç kimsenin gölgesine girmedik, kimseye de gölge etmedik" ifadesiyle tarafsız ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalınacağını belirtti. Çalışma yöntemlerini ise saha odaklı tespit, veri temelli analiz ve ilgili kurumlar nezdinde takip olarak anlattı.

Komiteler ve üyelerin rolü:

Çandır, meslek komitelerinin Borsa için hayati önem taşıdığını vurguladı: "Özellikle meslek komitelerimizin katkısını çok önemsiyoruz. Komitelerimiz, Borsamızın sahayla en güçlü bağını kurduğu, sektörün gündemini doğrudan gördüğü ve çalışmalarımızın şekillendiği yapılardır. Her zaman söylediğim gibi, Borsamızın mutfağıdır." Yeni katılan meclis ve komite üyelerine başarı dileyen Çandır, farklı bakış açıları ile tecrübenin birleşiminin çalışmalara katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Yönetim, önümüzdeki dört yıllık dönemde artan üretim maliyetlerinden finansmana, su ve iklim değişikliğinden pazarlamaya, ihracattan tarımın geleceğine kadar geniş bir gündemle hareket edeceklerini açıkladı. Çandır, üyelerin sahadan sağladığı bilgi ve tecrübenin Borsanın kurumsal birikimiyle bir araya getirilerek çözümler üretileceğini belirterek, "Bu bilgi ve tecrübeyi Borsamızın kurumsal birikimiyle bir araya getirerek çalışmalarımızın üzerine yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum." dedi.

Toplantı, yeni dönemin görev dağılımı ve çalışma prensiplerinin kararlaştırılmasıyla sona erdi; Meclis ve Yönetim Kurulu, saha ile iletişimi güçlendirip üyelerin taleplerini ilgili platformlarda takip etme taahhüdünü yineledi.

MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLAN ERDOĞAN EKİNCİ, MECLİS ÜYELERİNİN OYBİRLİĞİYLE MECLİS BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ(SOLDA) ALİ ÇANDIR (SAĞDA)