Dolar 49,3403 -0,04%
Euro 55,1433 +0,16%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.631,32 -0,25%
EUR/USD 1,1169 +0,08%
Brent Petrol 105,65 -0,94%
--°

Ateşkes ilanından önce: Harkov ve İvano-Frankivsk'te altı can kaybı

Rusya'nın dün akşam Harkov ve İvano-Frankivsk'teki saldırılarında toplam 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı; Zhytomyr'de demir yolu altyapısına zarar verildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ateşkes ilanından önce: Harkov ve İvano-Frankivsk'te altı can kaybı

Saldırının kısa bilançosu

Rus güçlerinin dün akşam Ukrayna'nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentlerine düzenlediği saldırılarda toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Olaylar, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören ateşkesi duyurmasının hemen öncesine denk geldi.

Harkov'ta pazar yerine saldırı:

Harkov kentinde bir markete düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında iki çocuk olduğu bildirildi. Saldırının hedefi ve saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi açıklamalar yerel yetkililerce değerlendiriliyor.

İvano-Frankivsk ve bölgesel altyapı hasarı:

İvano-Frankivsk'te aynı gece yapılan saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Zhytomyr bölgesindeki demir yolu altyapısının vurulduğunu ve saldırılar sonucu yangınlar çıktığını bildirdi. DSNS açıklamasına göre itfaiye ekipleri yangınlara hızla müdahale ederek söndürdü.

}

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentine dün akşam düzenlediği saldırılarda 6...

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentine dün akşam düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurtarıldı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası