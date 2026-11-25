etkinlikte öne çıkanlar:

Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen sanat atölyesi, atık malzemeleri üç boyutlu kadın figürlerine dönüştürerek toplumsal farkındalığı hedefledi. Atatürk Üniversitesi Buz Eserler Müzesi, İletişim Fakültesi öğrenci kulübü GENÇ PR-AD ve Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, "Varlığıyla Işık Saçan Kadının Sonsuz Renkleri" teması etrafında şekillendi.

atölye ve eserlerin amacı:

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin katıldığı çalışmada, öğrenciler çeşitli atık malzemeleri kullanarak kadın temalı üç boyutlu eserler üretti. Eserlerde kadının toplumdaki yeri, gücü ve mücadelesi vurgulanırken aynı zamanda çevresel duyarlılık ön plana çıkarıldı. Bu yaklaşım, geri dönüşüm temelli üretimin sanatsal anlatımla nasıl buluştuğunu gösterdi.

disiplinler arası bakış ve kurumsal vurgular:

Küratörlüğünü Prof. Dr. Derya Öcal ve Araş. Gör. Serap Bulatın üstlendiği etkinliğin düzenleme kurulunda Prof. Dr. Mustafa Bulat, Prof. Dr. Derya Öcal, Araş. Gör. Serap Bulat ve Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli yer aldı. Prof. Dr. Mustafa Bulat, farklı malzemelerin sanat yoluyla yeniden anlam kazanmasının önemine dikkat çekerek disiplinler arası çalışmaların öğrencilerin hayal gücünü ve toplumsal duyarlılığı güçlendirdiğini belirtti. Araş. Gör. Serap Bulat ise malzeme seçimi, tasarım süreci ve kadın figürlerinin sanatsal yorumuna dair teknik ayrıntılara değindi.

Prof. Dr. Derya Öcal, sanatın kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir iletişim aracı olduğunu vurgulayarak farklı disiplinlerden öğrencilerin ortak amaç etrafında buluşmasının şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırdığını ifade etti. Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli de şiddetin toplumun tüm kesimlerinin sorunu olduğunu, medyanın ve sivil toplumun bu alandaki sorumluluğuna işaret ederek kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Etkinlik, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü kullanarak hem toplumsal farkındalığı hem de çevresel duyarlılığı eş zamanlı olarak öne çıkardı. Hazırlanan eserler, 25 Kasım-8 Aralık 2026 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Buz Eserler Müzesinde ziyaret edilebilecek ve sanatseverlerle buluşacak.

ERZURUM’DA 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SANAT ATÖLYESİNDE, ATIK MALZEMELER ÜÇ BOYUTLU KADIN FİGÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK ŞİDDETE KARŞI TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURULDU.