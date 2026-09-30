atık toplayıcılarına trafikte güvenlik ve patpat kullanımı eğitimi verildi

Türk Kızılay Bolu Şubesi'nden bağımsız atık toplayıcılarına yönelik trafik eğitimi

Türk Kızılay Bolu Şubesi'nin yürüttüğü 'Sıfır Atığa Emek, Geleceğe Destek' projesi kapsamında Bolu'da bağımsız atık toplayıcılarına trafik güvenliği ve güvenli patpat kullanımı eğitimi düzenlendi. Çalışma, saha tespitleri sonrası ortaya çıkan öncelikli ihtiyaçlara yönelik planlanan eğitim ve destek faaliyetlerinin parçası olarak hayata geçirildi.

saha tespiti ve eğitim öncelikleri:

Proje ekibi, öncelikle bağımsız atık toplayıcılarının çalışma şartlarını, karşılaştıkları riskleri ve ihtiyaçlarını sahada tespit etti. Elde edilen bulgular doğrultusunda ilk yardım, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği ile trafik güvenliği gibi farklı alanlarda eğitim programları planlandı. Türk Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, projenin sahadan çıkan sonuçlarla şekillendiğini vurguladı ve eğitimlerin bu ihtiyaçlara yanıt verdiğini belirtti.

trafik eğitiminin içeriği ve uygulaması:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken noktalar ve özellikle patpat adı verilen araçların güvenli kullanımı ele alındı. Eğitimde katılımcılara hem teorik bilgiler aktarıldı hem de dikkat edilmesi gereken uygulamalı hususlar üzerinde duruldu. Eğitim kapsamında katılımcılara aracın bakımının önemi, görünürlük ve işaretleme, hız kontrolü, yol paylaşımı ve kask veya benzeri koruyucu donanımın gerekliliği gibi konuların önemi anlatıldı.

Tuğba Ulusoy, atık toplayıcılarının büyük bölümünün trafikte 'patpat' olarak adlandırılan araçları kullandığını söyleyerek, 'Hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer insanların güvenliği açısından bu araçların doğru ve güvenli kullanılması büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı. Kızılay yetkilileri, eğitim ve farkındalık çalışmalarının bu kesimin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik somut adımlar olduğunu belirtti.

Projeyle amaçlanan, atık toplama faaliyetinin çevresel hedeflere katkısını korurken, bu işi yapanların sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak ve daha bilinçli bir çalışma ortamı oluşturmak. Proje kapsamında önümüzdeki dönemde bağımsız atık toplayıcılarına yönelik farklı eğitim ve destek çalışmalarının da sürdürüleceği açıklandı.

Sonuç olarak, eğitimler hem bireysel güvenliği artırmayı hem de şehir içi trafikte riskleri azaltmayı hedefliyor; Kızılay ve emniyet birimlerinin iş birliğiyle atık toplama hizmetinin daha güvenli şartlarda sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

TÜRK KIZILAY BOLU ŞUBESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "SIFIR ATIĞA EMEK, GELECEĞE DESTEK" PROJESİ KAPSAMINDA BAĞIMSIZ ATIK TOPLAYICILARINA TRAFİK GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİ PATPAT KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLDİ.