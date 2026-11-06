Atıklardan podyuma: COP TOWN'da kotlar ve atık tekstil sanatla buluşuyor

COP TOWN etkinlikleri Kaleiçi'ne sürdürülebilir tasarım ve sanat taşıyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi, COP TOWN programı kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolonlardan atık tekstil ürünlerine kadar pek çok malzemeyi yeniden değerlendiren projeleri tarihi Kaleiçi'ne taşıyor. Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu ile iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler 11-20 Kasım tarihleri arasında Levent’s Oriental, Uzun Çarşı Sokak’ta ziyaretçilerle buluşacak.

Etkinlikler; çocukların, öğrencilerin ve profesyonellerin ortak çalışmasıyla hazırlanmış altı farklı sergi, ileri dönüşüm atölyeleri ve atık giysilerden oluşturulan koleksiyonun sergileneceği bir defileyi kapsıyor. Amaç, tekstil atıklarının azaltılması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dikkat çekilmesi.

Öne çıkan sergiler ve çalışmalar:

Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin hazırladığı "Atığın Ötesinde" sergisi, günlük yaşamda kullanımdan kaldırılmış malzemelerin nasıl yeni işlevler kazanabileceğini gösterecek. El Sanatları Programı öğrencileri ise cam, seramik, atık tuğla ve ahşap üzerine ürettikleri eserlerle sergilere eşlik edecek.

Moda Tasarımı öğrencilerinin çalışmaları bitkilerden elde edilen doğal renk ve desenleri kullanarak çevre dostu tekstil üretimini öne çıkarıyor. Sergilerde ayrıca Moda Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Mine Aydoğan'ın 1997 yılında hazırladığı batik eserler de yer alacak; bu eserler "St. Nicholas: 1997’den 2026’ya -Barıştan Sürdürülebilir Geleceğe" başlığıyla 29 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak.

DENİM-ART defilesi ve ileri dönüşüm atölyeleri:

Programın en dikkat çekici etkinliklerinden biri, kullanılmayan kot pantolon ve denim parçalarının yeniden tasarlanacağı DENİM-ART defilesi. Moda Tasarımı öğrencileri, farklı dokuma, boyama ve kumaş işleme teknikleriyle eski kotları özgün koleksiyonlara dönüştürecek.

Koleksiyon, tekstil atıklarını azaltma ve giysi kullanım ömrünü uzatma hedefiyle hazırlandı ve 15 Kasım saat 19.00'da Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da yapılacak COP NIGHT etkinliğinde podyuma çıkacak. Defile, tüketici tercihlerinde dönüşümün ve yeniden tasarımın önemini somutlayacak.

Etkinlik takviminde 14-15 Kasım tarihlerinde ileri dönüşüm atölyeleri de bulunuyor; ziyaretçiler kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı bulacak. Anadolu'nun geleneksel cacala dokumalarından esinlenen bir atölyede atık malzemeler performans ve sesle buluşacak, Prof. Dr. Ramazan Erdem yürütücülüğündeki çalışmalarda farklı iplik ve tekstil parçalarıyla alternatif dokuma uygulamaları yapılacak.

Ayrıca programda "Su ve Hayat" temalı ebru atölyesi ve "Boyanmış Her Kumaş Batik Değildir" adlı uygulamalı batik çalışması yer alıyor. Çocuk Gelişimi öğrencilerinin hazırladığı eğitsel materyaller ve "Dünyanın Çocukları" adlı küre tasarımı, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesine vurgu yapacak.

Genel olarak etkinlik, atıkların yalnızca terk edilen nesneler olmadığını, doğru tasarım ve eğitimle yeni değerlere dönüşebileceğini göstermeyi hedefliyor. Ziyaretçiler sergiler, atölyeler ve defile aracılığıyla sürdürülebilir tasarımın pratik örneklerini yerinde deneyimleme imkânı bulacak.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN COP31 KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ COP TOWN ETKİNLİKLERİNDE, KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ KOT PANTOLONLAR MODA TASARIMLARINA, ATIK TEKSTİL ÜRÜNLERİ İSE SANAT ESERLERİNE DÖNÜŞECEK.