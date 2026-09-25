Atıl kalan Dolmabahçe-Levazım tüneli İstanbul trafiğini rahatlatamadı

Proje 8 yıldır bekliyor:

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dolmabahçe-Levazım Tüneli inşaatı, çalışmaların CHP yönetimi döneminde durdurulmasıyla sekteye uğradı. Yaklaşık 8 kilometre olarak planlanan ve bölgedeki yoğun trafiği 1,5 saatten 10 dakikaya indirmesi hedeflenen tünel projesinde sekiz yıldır adım atılmaması, şantiye alanının havadan çekilen görüntüleriyle ortaya çıktı.

İnşaat alanı uzun süre atıl bırakılırken, proje sahasında koruma ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, malzemelerin dışarıda çalınmaya açık biçimde beklediği görüldü. Projenin bir bölümünün araç tüneli yerine yağmur suyu tüneline dönüştürülmesi, alanın kullanım amacında tutarsızlıklara işaret ediyor.

Güvenlik, çevre ve ekonomik kaygılar:

İstanbul Çevre Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ağaoğlu, projenin yıllardır tamamlanmamasının hem ekonomik hem de çevresel boyutlara zarar verdiğini belirtti. Ağaoğlu, İstanbulluların ödediği vergilerin projeye gömülü olduğunu ve alanda duran malzemelerin zaman içinde yıpranıp çürüdüğünü vurguladı. Buna bağlı olarak maliyetlerin enflasyon nedeniyle arttığını ve gecikmenin ülke ekonomisine dolaylı zararlar verdiğini ifade etti.

Ağaoğlu ayrıca sahadaki ihmallerin emisyon ve yakıt tüketimi üzerinden çevreyi etkilediğini, stadyum kaynaklı yoğunlaşmalar nedeniyle özellikle maç günlerinde bölgede ulaşımın çekilmez hale geldiğini dile getirdi. 'Burada milli servet yatıyor. İstanbullunun ödediği vergiler toprağa gömülmüş durumda' sözleri, alandaki atıl durumun toplumsal rahatsızlığını özetliyor.

Hukuki boyut ve vatandaş tepkileri:

TÜKONFED Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Derya Deniz Dalgın, projenin tamamlanmamasının hukuki ve idari sorumluluklar doğurduğunu belirtti. Dalgın, vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini, CİMER üzerinden yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi ve gerekli denetim ve cezai yaptırımların uygulanmasının önemini vurguladı.

Avukat Dalgın, şantiye çevresinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksik olduğunu; yeterli aydınlatma, levha ve bariyerlerin olmamasının hem yayalar hem de araçlar için risk oluşturduğunu söyledi. Bu eksikliklerin hırsızlık, düzensiz kullanım ve çevresel kirlilik gibi sorunlara yol açtığını, malzemenin çürümesi ve sahaya uygunsuz kişilerin girmesinin sağlık ve çevre sorunlarını artırdığını ifade etti.

Her iki uzman da belediyeden şantiyeye ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmasını ve projeyi tamamlamak için somut adımlar atılmasını talep ediyor. Uzmanlar, projenin bir an önce güvenlik önlemleri güçlendirilerek yeniden ele alınması gerektiğini; aksi takdirde hem kaynak israfının hem de kent yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmeye devam edeceğini belirtti.

Sonuç olarak, Beşiktaş Kadırgalar'daki Dolmabahçe-Levazım Tüneli sahası uzun süredir bekleyen bir potansiyel çözümü temsil ediyor. Projenin yeniden harekete geçirilmesi, hem trafik yükünü hafifletecek hem de kent içi çevresel ve ekonomik kaygıları azaltacaktır; bunun için yetkili kurumların şeffaf bir takvimle adım atması gerektiği vurgulanıyor.

İstanbul trafiğine 8 yıldır İBB hançeri