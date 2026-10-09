Dolar 49,3367 +0,11%
Euro 55,2381 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,50 +1,36%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 103,85 -0,41%
--°

Atıl sosyal tesis eğitim yuvasına dönüştü, kadınlar terzilik öğreniyor

Güzelyurt Mahallesi'ndeki yaklaşık 10 yıldır boş sosyal tesis, kurslarla canlandı; geçen yıl 150, yeni dönemde 40 kadın dikiş, nakış ve terzilik öğreniyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Atıl sosyal tesis eğitim yuvasına dönüştü, kadınlar terzilik öğreniyor

Güzelyurt'ta atıl tesisten kurs merkezine:

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde, Şekerci Hüseyin Dede Camii avlusunda bulunan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan sosyal tesis, mahalle muhtarı Aynur Tavanın girişimiyle eğitim amaçlı kullanılmaya başlandı. Yunusemre İlçe Müftülüğü'nün onayıyla ve Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan dikiş nakış kursları, tesisin uzun süren atıl durumuna son verdi.

Geçen yaz boyunca düzenlenen kurslarda iki eğitmenin görev aldığı farklı gruplarda toplam 150 kadın eğitim aldı. Kurslar yaz dönemi boyunca devam ederek mahallede somut bir kazanım oluşturdu.

Kursların kadınlara etkisi:

Kurslara katılan kadınlar, temel dikiş ve nakış becerilerinin yanında terziliğe dair uygulamalı eğitimler de alıyor. Eğitimi tamamlayan bazı kursiyerler kalfalık ve ustalık sınavlarına girme hazırlığı yaparken, bir kursiyer kendi terzi dükkânını açmak için adımlar atıyor. Bu gelişmeler, kursların sadece mesleki bilgi değil aynı zamanda ekonomik fırsat da sunduğunu gösteriyor.

Mahalle Muhtarı Aynur Tava, kursların kadınların özgüven kazanmalarında ve sosyal hayata daha aktif katılmalarında belirleyici rol oynadığını vurguladı. Kursiyerlerin birbirlerine destek olup dayanışma ağı oluşturdukları, ailelerin de kadınlara katılım konusunda destek verdiği bildirildi.

Yeni dönem ve katılım:

Yeni eğitim döneminde kurslara yoğun ilgi sürüyor. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen iki eğitmen eşliğinde sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki grup oluşturuldu. Her grupta 20 kursiyer bulunuyor; böylece toplam 40 kadın her gün dikiş, nakış ve terzilik eğitimi alıyor.

Muhtar Tava, yeni katılanların uzun süredir bu eğitimi beklediklerini ve kurslara büyük bir heyecanla başladıklarını belirtti. Düzenli devam eden eğitimlerin, kursiyerlerin hem mesleki yeterliliklerini artırdığı hem de mahalle ilişkilerini güçlendirdiği ifade edildi.

Altyapı ve kurum desteği:

Tesisin yeniden işlev kazanmasında İl Müftülüğü, Yunusemre İlçe Müftülüğü, Kaymakamlık, Yunusemre Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi arasında yürütülen görüşmeler belirleyici oldu. Kurslar için gerekli öğretmen desteği sağlandı ve eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.

Dikiş makineleri ve overlok makineleri ise hayırseverlerin katkılarıyla temin edildi. Tesis artık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim verilen bir sınıf olarak kullanılıyor; Muhtar Tava, kursların hayata geçirilmesine katkı sunan kurumlar ve hayırseverlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Atıl bir tesisten doğrudan gelir ve dayanışma sağlayan bir eğitim merkezine dönüşen uygulama, Güzelyurt Mahallesi'nde kadınların hem mesleki hem sosyal alanlarda güçlenmesine örnek oluşturuyor.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE YAKLAŞIK 10 YILDIR KULLANILMAYAN SOSYAL TESİS, DİKİŞ NAKIŞ...

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE YAKLAŞIK 10 YILDIR KULLANILMAYAN SOSYAL TESİS, DİKİŞ NAKIŞ KURSLARIYLA EĞİTİM YUVASINA DÖNÜŞTÜ. GÜZELYURT MAHALLESİ’NDE GEÇEN YIL BAŞLATILAN KURSLARDA 150 KADIN EĞİTİM ALIRKEN, YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE DE 40 KADIN KURSİYER TERZİLİK ÖĞRENMEYE BAŞLADI. KURSLAR SAYESİNDE KADINLAR HEM MESLEK SAHİBİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR HEM DE SOSYALLEŞEREK YENİ BİR ÇEVRE EDİNİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ağrı'da altyapı ve sanayiyi güçlendirecek üç yatırım hizmete girdi
images

Amasya TSO'nun yeni rotası: Nureddin Güçyetmez başkan seçildi
images

Yeni yönetimle Çarşamba tarımının nabzı tutuldu
images

Adana'da 10’uncu lezzet festivali dev mangal ateşiyle başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Sivasspor'da Taşdemir: gençlerin zamanında bulunan golleri galibiyeti getirdi

Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olarak açıklandı

Milli ara sakatlıkları artırdı: Bodrum FK Sarıyer'de cevap arayacak

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da