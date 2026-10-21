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Atilla Karaoğlan uluslararası sahnede Getafe-Lugano düellosuna atandı

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nde Getafe ile Lugano arasındaki maçı, yarın TSİ 19.45'te Coliseum Stadyumu'nda yönetecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Atilla Karaoğlan uluslararası sahnede Getafe-Lugano düellosuna atandı

maç ve organizasyon bilgileri:

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Karşılaşma, yarın TSİ 19.45'te Coliseum Stadyumu'nda başlayacak.

hakem kadrosu:

Orta hakem olarak görev yapacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olarak açıklandı.

VAR ve AVAR görevleri:

Video yardımcı hakem sistemi kapsamında Onur Özütoprak VAR; Erkan Engin ise AVAR görevini yerine getirecek. Böylece maçın saha içi ve video inceleme ekipleri netleşmiş oldu.

FIFA KOKARTLI HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN, İSPANYA TEMSİLCİSİ GETAFE İLE İSVİÇRE TEMSİLCİSİ LUGANO...

FIFA KOKARTLI HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN, İSPANYA TEMSİLCİSİ GETAFE İLE İSVİÇRE TEMSİLCİSİ LUGANO ARASINDA OYNANACAK OLAN UEFA KONFERANS LİGİ MÜSABAKASINI YÖNETECEK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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