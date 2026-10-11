Atilla Sarıkaya'dan kız çocuklarının güçlenmesine vurgu

Atilla Sarıkaya'dan kutlama mesajı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesinin önemine dikkat çekti.

Sarıkaya'nın vurguladıkları:

Sarıkaya, geleceğimizin umudu olarak nitelendirdiği kız çocukları için desteklenme, güçlendirilme ve yatırım yapılmasının şart olduğunu belirtti. Kız çocuklarının insan haklarından tam ve etkili şekilde yararlanmasının sağlanmasının toplumsal bir öncelik olduğunu ifade etti.

Uluslararası çerçeve ve yerel temenniler:

BM Genel Kurulu tarafından 2012 yılından itibaren kabul edilen 11 Ekim "Dünya Kız Çocukları Gününün, kız çocuklarının haklarına dikkat çekme ve koruma amacı taşıdığını hatırlatan Sarıkaya, kız çocuklarının şiddetten uzak tutulması, her türlü ayrımcılık ve istismardan korunması gerektiğini söyledi. Mesajında başta Arabanlı kız çocukları olmak üzere tüm kız çocuklarının gününü yürekten kutladığını dile getirdi.

ATİLLA SARIKAYA’DAN 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJI