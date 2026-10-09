Atilla Taş kızını gözyaşlarıyla uğurladı

Olayın gelişimi:

Mersin’in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Sezen Taş (34), yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze işlemleri için gerekli prosedürler uygulandı.

Görgü tanıkları ve güvenlik birimleri tarafından yürütülen ilk aşama müdahalelerinin ardından Sezen Taş’ın naaşı, resmi işlemler sonrası cenaze töreni düzenlenmek üzere Mezitli Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze töreni ve ailedeki acı:

Mezitli Mezarlığı’nda düzenlenen törende, sanatçı Atilla Taşın büyük üzüntü içerisinde olduğu görülürken, kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Tören sırasında Atilla Taş’ın, "Babam, ben geldim babam" sözleriyle duygusal anlar yaşandığı basına yansıdı. Yakınları, ayakta durmakta güçlük çeken sanatçıyı teskin etmeye çalıştı.

Cenazeye katılanlar arasında yer alan Sezen Taş’ın annesi İlkay Sarıköse de törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin ve yakın çevrenin büyük üzüntü yaşadığı törende kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş’ın cenazesi Mezitli Mezarlığı’nda defin edildi.

Soruşturma sürüyor:

Sezen Taş’ın hayatını kaybetmesine ilişkin gerekli adli ve idari takibat başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bildirdi; resmi makamların açıklamaları ve soruşturma sonuçları bekleniyor. Bu süreçte ailenin gizliliğine ve yetkili mercilerin yönlendirmelerine saygı gösterildi.

ATİLLA TAŞ, KIZININ TABUTUNA SARILIP 'BABAM BEN GELDİM' DİYEREK GÖZ YAŞI DÖKTÜ.