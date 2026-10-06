Atina'da büyük gösteri: Rubio görüşmeleri öncesi ABD ve İsrail planlarına tepki

Atina'da protesto dalgası:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun iki günlük resmi ziyareti öncesinde başkent Atina'da toplanan yaklaşık 3 bin kişi, ülkenin ABD ve İsrail tarafından yürütülen askeri planlara dahil edilmesine son verilmesini talep etti. Gösteri, kent merkezindeki ana meydanlarda yoğunlaştı ve kısa sürede dikkat çekici bir kalabalığa dönüştü.

Protestonun seyri ve güvenlik önlemleri:

Göstericiler yerel saatle 19.00 civarında Propylaea ve Syntagma meydanlarında bir araya geldi. Katılımcılar, ABD, NATO ve İsrail karşıtı sloganlar atarken, Filistin'e destek içeren mesajlar ile bayraklar taşıdı. Bazı pankartlarda "Rubio Yunanistan’a hoş gelmedi" ve "ABD ve İsrail’in savaş planlarında Yunanistan katılımına hayır" ifadeleri yer aldı.

Organizasyon temsilcileri, ABD ve İsrail büyükelçiliklerine yürümek istediklerini belirtti. Ancak polis, Rubio'nun ziyareti nedeniyle uygulanan yoğun güvenlik tedbirleri kapsamında büyükelçiliklere giden yolları barikatlarla kapatarak yürüyüşe izin vermedi. Aynı şekilde önemli idari ve diplomatik merkezlerin çevresinde toplantı ve gösterilere yönelik kısıtlamalar uygulandı.

Stratejik diyalog görüşmelerinin gündemi:

Yunan kaynakları, Rubio'nun ülkeye gelişinin ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun yarın yapılacak 6. turu çerçevesinde gerçekleştiğini bildirdi. Yetkililer, görüşmelerde bölgesel güvenlik, enerji ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Protestolar, Yunanistan'da dış politika ve güvenlik işbirliklerine yönelik kamuoyundaki hassasiyeti gösterirken, Rubio'nun ziyaretinin diplomatik gündemi ile sokak tepkileri arasındaki gerilimi de ortaya koydu. Güvenlik önlemlerinin sıklaştırılması, görüşmelerin planlanan rotasında iletişim ve erişim açısından kısıtlar yarattı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında başkent Atina'da bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in askeri planlarına dahil edilmesinin sonlandırılması yönünde protesto düzenledi.