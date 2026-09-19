Atış Yapı mağdurlarından kapsamlı soruşturma talebi

Atış Yapı mağdurlarından çağrı

Bursa'da bir araya gelen Atış Yapı mağdurları, konut projelerindeki satışlar ve hisse devirlerine ilişkin iddiaların aydınlatılmasını istedi. Mağdurlar, şirketlerin geçmişte birlikte hareket ettiği dönemlerin ardından bugün hak sahipleriyle şirketler arasında oluşan belirsizliğin giderilmesini talep etti.

hak sahiplerinin yaşadığı belirsizlik:

Mağdurlar açıklamasında, "Bir zamanlar bayrakları birlikte dalgalanan bu devasa şirketlere birer birer yüce devletimiz hesap soruyor. Ancak bizler bu hengamede ortada kaldık, sesimizi duyuramadık" ifadelerini kullanarak yaşanan sürecin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda yaşam koşullarını da etkilediğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşa zararları sadece finansal piyasalarda olmadı, burada konut piyasasında da 2 yıldır hanelerimizde huzur kalmadı" denildi.

soru işaretleri ve talepler:

Mağdurlar, şirketlerin konkordato sürecine kadar bazı projelerde milyon dolarlık satışlar yapıldığına dair duyumlar aldıklarını belirtti. Bu satışlarla ilgili olarak noter ihtarnamesi gönderilip gönderilmediğinin, satış yetkisine dair kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istedi. Ayrıca, KAP açıklamalarıyla insanların mağduriyete sürüklenip sürüklenmediği yönünde soru işaretleri olduğunu kaydettiler.

Açıklamada ayrıca, "Bir zamanlar Atış Yapı şantiyesi olan, kendi ruhsatıyla da yıktığı arkamızdaki arsanın, yani hisseleri yangından mal kaçırır gibi sürekli elden ele devredilip bizler yani hak sahipleriyle arasına perdeleme yapılmakta" ifadelerine yer verildi.

Mağdurlar yetkililerden; söz konusu satışların ve hisse devirlerinin durdurulup durdurulmadığını, para transferleri ve devir işlemleriyle ilgili herhangi bir ihbarda bulunulup bulunulmadığını ve hukuki yollara başvurulup başvurulmadığını açıklamalarını istedi. Taleplerin yerine getirilmesi halinde süreç boyunca hak sahiplerinin bilgilendirilmesi ve işlemlerin tüm yönleriyle araştırılması talep edildi.

Toplantı sonrasında mağdurlar, ilgili kurumların şeffaf ve kapsamlı bir inceleme yapmasını beklediklerini belirterek sürecin yakın takibinde olacaklarını ifade etti.

BURSA’DA ATIŞ YAPI MAĞDURU OLDUKLARINI BELİRTEN BİR GRUP VATANDAŞ, ELLERİNDE BULUNAN YAZILI BASIN AÇIKLAMASIYLA YAŞADIKLARI SORUNLARA DİKKAT ÇEKEREK YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU. MAĞDURLAR, KONUT PROJELERİNDEKİ SATIŞ VE HİSSE DEVİRLERİYLE İLGİLİ İDDİALARIN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ.