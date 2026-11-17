Atlıçayır Bulvarı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi sınırlarında yer alan Atlıçayır Bulvarı'nda kapsamlı bir yenileme programı yürütüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmada bulvarın tamamına yönelik dolgu, asfalt ve yaya düzenlemeleri yapılıyor.

çalışmanın boyutu ve ilerleme:

Proje kapsamında bulvarda 14 metre genişlikte (7 metre geliş, 7 metre gidiş) ve toplam 2,5 kilometre uzunluğunda bir güzergâh yenileniyor. Ekipler şimdiye dek 120 bin ton dolgu ve 11 bin ton asfalt kaplama uyguladı. Yolun 1 kilometrelik bölümü tamamlanırken, kalan 1,5 kilometrelik kesimde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor; aynı zamanda bordur ve tretuvar düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

büyükşehir ulaşım seferberliğinin kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliğiyle 17 ilçede yol ağını güçlendirme çalışmaları yürütüyor. Nisan-Ekim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometre asfalt kaplama ve 425 kilometre sathi kaplama yapıldı; ayrıca son 7 ayda şehirde 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı. Ekipler, geniş kapsamlı saha taramaları ve vatandaşlardan gelen taleplere öncelik vererek kasım ayında da müdahalelerini sürdürüyor.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri paylaştı: Bulvarın 1 kilometrelik mesafesi tamamlandı. Şimdi de kalan 1.5 kilometrelik kısmı yapılıyor. Çalışmaların bitmesiyle yol konforumuz artmış olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür ederim

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, NİLÜFER İLÇESİNE BAĞLI 30 AĞUSTOS ZAFER MAHALLESİ SINIRLARINDA BULUNAN ATLIÇAYIR BULVARI’NDA 2.5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.