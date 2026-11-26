Atmacanın bulunması ve ilk müdahale:

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir işletmenin camına çarpan atmaca, Abana İnönü Anadolu Lisesi öğretmeni Mehmet Çevikoğlu tarafından bulundu. Yaralı kuş, kısa süre sonra ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan Mehmet Şenol'a ulaştırıldı.

Bakım ve gözetim süreci:

Mehmet Şenol tarafından gözetim altına alınan atmaca, fındık bahçesinde kısa süreli bir karanlık ortamda ve oda sıcaklığında dinlendirildi. Yapılan kontrolde kuşun daha önce oluşmuş tek gözündeki yara dışında yeni bir yara bulunmadığı, kanatlarında hasar olmadığı tespit edildi. Bu değerlendirme sonrası atmaca'nın sağlık durumu iyi olarak değerlendirildi.

Doğal yaşama dönüş:

Gözetim ve bakım sürecinin ardından atmaca, sağlık durumunun iyi olması üzerine tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

KASTAMONU’NUN ABANA İLÇESİNDE BİR İŞYERİNİN CAMINA ÇARPARAK YARALANAN ATMACA, VATANDAŞLAR TARAFINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTURULDUKTAN SONRA DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ BIRAKILDI.