ATO’da 2022-2026 dönemi tamamlandı: meclis ve meslek komiteleri görevi devretti

ATO 2022-2026 dönemini noktaladı:

Adana Ticaret Odası'nda (ATO) 2022-2026 dönemi, Meclis ve Meslek Komitelerinin son toplantılarının ardından tamamlandı. Dönem boyunca yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, sektörel gelişmelerin ve üyelerin taleplerinin gözden geçirilmesiyle kapanış resmiyet kazandı.

Meclisteki son değerlendirmeler:

ATO Meclisi, 2022-2026 dönemi son olağan toplantısını Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda odanın faaliyet raporları, gündem maddeleri ile Adana iş dünyasının talep ve beklentileri ele alındı. Görüşmelerde sektörlerin güncel durumu ve öncelikli ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonunda, dönemde görev yapan Meclis üyelerine oda ve Adana iş dünyasına sundukları katkılar nedeniyle plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

Meslek komitelerinin kapanış toplantısı ve teşekkürler:

ATO Meslek Komitelerinin 2022-2026 dönemi son Müşterek Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram başkanlığında yapıldı. Komiteler, dönem içindeki çalışmalarını değerlendirdi; sektörlerin gündemindeki gelişmeler, üyelerin talepleri ve iş dünyasının beklentileri gündeme alındı.

Meslek komitelerinde görev yapan komite başkanları ve üyelere, oda ve kent ticaretine sundukları katkılar ile özverili hizmetleri sebebiyle teşekkür edildi. Dönem boyunca emeği geçen organ üyelerinin katılımıyla düzenlenen 2022-2026 dönem sonu çalışma yemeğinde ise geride bırakılan dönem tekrar değerlendirilip birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

ADANA TİCARET ODASI’NDA (ATO) 2022-2026 DÖNEMİ, MECLİS VE MESLEK KOMİTELERİNİN SON TOPLANTILARININ ARDINDAN TAMAMLANDI.