ATO'da Mehmet Şahbaz dönemi başladı, öncelik üyelerle iletişim

Mehmet Şahbaz göreve başladı

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimlerde başkan seçilen Şahbaz, bugün mazbata tesliminin ardından Adana Ticaret Odası'na gelerek yeni görevine başladı.

Mazbata töreni ve karşılama:

Mazbata töreninin ardından başkan Şahbaz, Meclis Başkanı Fatih İspir ve Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Bilgili ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerinin katıldığı programda çiçeklerle karşılandı.

Yeni dönem öncelikleri:

Şahbaz, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde ortak akıl ve dayanışma mesajı vererek, "Adana Ticaret Odası olarak en önemli sorumluluğumuz, üyelerimizin beklentilerine karşılık vermek, iş dünyamızın sorunlarına çözüm üretmek ve şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır. Bu görevi yalnızca bir yönetim sorumluluğu olarak değil, Adana’nın geleceğine karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi. Yeni dönemde üyelerle daha güçlü bir iletişim kurulacağı ve sektörlerin ihtiyaçlarının yakından takip edileceği vurgulandı.

Başkan ayrıca yönetim kurulu, meclis ve meslek komitelerinin uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekti ve Adana'nın üretim, ticaret, sanayi ve girişimcilik potansiyelinin harekete geçirilmesi için oda organları ile iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti. Şahbaz, "Üyelerimizin rekabet gücünü artıran, ticari faaliyetlerini geliştiren ve kentimizin yatırım imkanlarını destekleyen çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla tamamlayan Şahbaz, "İnanıyorum ki birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, ortak hedefler etrafında buluştuğumuz sürece Adana için önemli başarılara imza atacağız. Yeni dönemin üyelerimize, iş dünyamıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum." diyerek yeni döneme ilişkin temennilerini paylaştı.

ADANA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ŞAHBAZ, MAZBATASINI ALARAK GÖREVE BAŞLADI.