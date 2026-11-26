DİSMEK atölyesi üretimi, beceriyi ve paylaşımı öne çıkarıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki DİSMEK, farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen ahşap oyuncak yapımı kursu, hem yetişkinleri üretime dahil ediyor hem de 8-14 yaş arasındaki çocuklara hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor.

Atölyede öğrenilen teknikler:

Katılımcılar atölyede uygulamalı olarak ahşabı tanıma, ölçülendirme, kesim, zımparalama, birleştirme, şekillendirme ve boyama gibi üretim aşamalarını öğreniyor. Ahşap oyuncak yapımı usta öğreticisi Abdülcebbar Zeyrek, kursun amacını şöyle özetliyor: "Temel amacımız vatandaşları üretimle buluşturmak, el becerilerini geliştirmek ve ahşap oyuncak kültürünü yaşatmaktır. Hazır tüketim alışkanlığının yerine üretmenin, emek vermenin ve kendi ürününü ortaya çıkarmanın değerini göstermeyi hedefliyoruz."

Zeyrek, yetişkin kursiyerlerle yürütülen eğitimde mesleki kazanımların ve el becerilerinin ön plana çıktığını belirterek, "Yetişkin kursiyerlerimizle ahşabı tanıma, ölçülendirme, kesim, zımparalama, birleştirme, şekillendirme ve boyama gibi üretim aşamalarını uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimizin el becerilerini geliştirmelerini ve mesleki anlamda yeni kazanımlar elde etmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Katılımcı deneyimleri ve toplumsal katkı:

Atölye, çocuklar için yalnızca bir oyuncak yapım alanı değil; aynı zamanda bir öğrenme ve keşfetme ortamı sunuyor. Zeyrek, çocukların burada birlikte üretmeyi, paylaşmayı ve emeğe saygı duymayı öğrendiğini vurguluyor: "Çocuklar burada birlikte üretmeyi, paylaşmayı ve emeğe saygı duymayı öğreniyorlar."

Kurslara katılan yetişkinlerden Zeynep Büyükateş, daha önce denemediği bir alanda üretim yapma fırsatı bulduğunu anlatıyor: "Ahşap oyuncak yapımı kursuna arkadaşımın vasıtasıyla geldim. Öncesinde böyle bir hobim yoktu. Geldiğimden beri oyuncak yapımı özellikle çok dikkatimi çekti. Boş zamanlarımı böyle değerlendirmek istedim. Gerçekten bir terapi gibi geliyor."

Büyükateş ayrıca atölyede ürettikleri oyuncaklarla sosyal dayanışmaya da katkıda bulunduklarını belirtiyor: "Bazı oyuncaklarımızı LÖSEV için yaptık, onlara gönderdik. Biz yaptık, onlar da boyamasını yapacaklar. Böyle keyifli bir aktivite oluyor bizim için. Herkese de tavsiye ediyorum."

Kurslar genellikle üç ay sürüyor ve dönemlere göre katılımcı sayısı değişiyor; şu anda atölyede iki grup halinde eğitim veriliyor. DİSMEK atölyesi, hazır tüketim alışkanlığının yerine üretmeyi, emeği ve paylaşımı teşvik eden bir ortam olarak öne çıkıyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DİSMEK BÜNYESİNDE ÜCRETSİZ DÜZENLEDİĞİ AHŞAP OYUNCAK YAPIMI KURSUNDA YETİŞKİNLER EL BECERİLERİNİ GELİŞTİREREK ÜRETİME KATILIRKEN, 8-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR DA HAYAL GÜÇLERİNİ GELİŞTİRİYOR