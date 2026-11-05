Atölyede ikinci hayat: haliliye'nin park mobilyaları geri kazanılıyor

Haliliye atölyelerinde mobilyalara ikinci yaşam

Haliliye Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Metal, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde parklarda zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen kent mobilyalarını onarıp yeniden hizmete sunuyor. Belediye ekipleri, mekanik hasar, kırılma ve yüzeysel eskimeye uğramış parçaları tespit ederek atölyelere alıyor ve burada bakım, onarım, yenileme ile boya işlemlerinden geçiriyor.

toplama, onarım ve yenileme süreçleri:

Parklarda bulunan bank, piknik masası, kamelya ve diğer kent mobilyaları eskime, kırılma ve deformasyon gibi nedenlerle bulundukları alanlardan alınarak atölyelere getiriliyor. Atölye personeli, ihtiyaç duyulan parçaları değiştiriyor veya onarıyor, yüzeyleri zımparalayıp koruyucu ve estetik boya uygulamaları yapıyor. Bu süreç sonunda mobilyalar yeniden kullanılabilir hale getiriliyor ve montaj için hazır duruma getiriliyor.

tasarruf ve çevresel etkiler:

Mehmet Canpolat öncülüğünde yürütülen üreten belediye anlayışı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını ve yeni ürün alım maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor. Kendi atölyelerinde üretim ve onarım yapan ekipler hem ekonomik tasarruf sağlıyor hem de parkların ihtiyaçlarına daha kısa sürede yanıt veriyor. Geri dönüşüm odaklı bu uygulama aynı zamanda çevre duyarlılığına katkı sunuyor.

Yenilenen kent mobilyaları, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilçenin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlara monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Haliliye Belediyesi bu yaklaşım ile hem hizmet sürekliliğini sağlıyor hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımına örnek teşkil ediyor.

PARKLARDA GERİ DÖNÜŞÜM VE TASARRUF HAMLESİ